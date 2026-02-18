La crisis productiva en la ría de Ferrol se manifiesta también en los buques: doce menos que hace un lustro

En Ferrol y Barallobre hay actualmente 94 embarcaciones auxiliares y de acuicultura Jorge Meis

Menos recurso, menos profesionales... y menos embarcaciones. Aunque esta tercera pata del sector es la que menos cambios sufre, la realidad que está viviendo el marisqueo en la ría de Ferrol ha acabado por impactar en ella de una manera muy contundente, sobre todo en el último año.

Así, según los datos del Rexistro de Buques Pesqueiros que elabora puntualmente la Consellería do Mar, los dos puertos base de la ría, Ferrol y Barallobre, han perdido en el último lustro doce embarcaciones de la flota de buques auxiliares de pesca y acuicultura, es decir, las que se dedican a mariscar.

En concreto, el muelle de Curuxeiras perdió cuatro desde 2021, aunque la mayor parte –tres– fueron el año pasado, por lo que ahora mismo tiene exactamente 64. La caída en Barallobre fue más pronunciada: pasó de 38 en 2021 a 30 en 2025, aunque, de estas ocho, tres embarcaciones desaparecieron a lo largo del último ejercicio.

Un descenso sin precedentes

La realidad de la flota es una consecuencia de la grave crisis del sector marisquero, que en 2025, además de experimentar una caída sin precedentes en el volumen de capturas –solo se le acerca el periodo 2006-2007, cuando la actividad prácticamente se paralizó por la declaración de las zonas C–, derivó en una parada biológica de tres meses, entre abril y julio, una medida excepcional que en el caso de Ferrol era la primera vez que se tomaba.

Lo más dramático de este dato es que supone una barrera para el relevo generacional. Según explican los patrones mayores de ambos pósitos, una actividad en crisis hay muy pocas posibilidades de hacerla atractiva para personas que nunca estuvieron relacionadas con el sector, sino más bien todo lo contrario.

Las dificultades para poder tener un sueldo digno han provocado que el camino recorrido sea el opuesto: mariscadores con muchos años de experiencia, a veces décadas, han optado por buscar acomodo en otros sectores que están en auge, como el naval, donde el empleo sobra.

Las cifras de marisqueo a pie que publica Mar son asimismo elocuentes en ese sentido: el número de personas de menos de 30 años que se dedica a esta actividad es el más bajo de las diferentes franjas de edad en que se divide la vida laboral.