Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Jornada sobre el relevo en el Polo de Emprendemento de la calle María el día 24

Redacción
18/02/2026 00:15
Acto el Polo cuando se inauguró en el CIS, hace tres años
Acto el Polo cuando se inauguró en el CIS, hace tres años
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La jornada “Emprender con relevo” que organiza el próximo martes, día 24 de febrero, el Polo de Emprendemento de Ferrol en su nueva sede la calle María, 158, donde se localiza también la Cámara de Comercio, abordará un tema crucial para los autónomos como es la continuidad de los negocios cuando les llega la hora de la jubilación de sus propietarios. 

Con el objetivo de garantizar este relevo, la Xunta mantiene una línea específica de ayudas cuyos detalles se darán a conocer en este evento. Se trata, explica la oficina, de saber cómo funciona, quién pude solicitarla, qué condiciones hay que cumplir y qué ventajas ofrece a la hora de iniciar una nueva etapa profesional “con maior seguridade”, expone el Polo, dependiente del Igape. 

El programa arranca a las 10.00 horas con la apertura y continuará 15 minutos después con una charla sobre el relevo como oportunidad y la exposición detallada de las subvenciones autonómicas. Tras la pausa, la jornada se retoma a las 11.45 horas con ejemplos de buenas prácticas y experiencias reales a través de dos empresas. El turno de preguntas y dudas será el último bloque de la cita, que tiene un carácter gratuito y que requiere de inscripción en la web del Polo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Derrumbe medianera en Canido

Denuncia la “pasividad” de su casero ante las humedades que hacen inhabitable su piso en Canido
Marta Corral
Imagen de archivo del depósito municipal, en el Sánchez Aguilera

FeC cree que el gobierno busca la privatización del servicio de grúa en Ferrol
Redacción
Un instante de la celebración de este martes

El Entroido llega al centro de mayores de Río Xubia
Redacción
En Ferrol y Barallobre hay actualmente 94 embarcaciones auxiliares y de acuicultura

La crisis productiva en la ría de Ferrol se manifiesta también en los buques: doce menos que hace un lustro
X. Fandiño