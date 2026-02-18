Jornada sobre el relevo en el Polo de Emprendemento de la calle María el día 24

Acto el Polo cuando se inauguró en el CIS, hace tres años Emilio Cortizas

La jornada “Emprender con relevo” que organiza el próximo martes, día 24 de febrero, el Polo de Emprendemento de Ferrol en su nueva sede la calle María, 158, donde se localiza también la Cámara de Comercio, abordará un tema crucial para los autónomos como es la continuidad de los negocios cuando les llega la hora de la jubilación de sus propietarios.

Con el objetivo de garantizar este relevo, la Xunta mantiene una línea específica de ayudas cuyos detalles se darán a conocer en este evento. Se trata, explica la oficina, de saber cómo funciona, quién pude solicitarla, qué condiciones hay que cumplir y qué ventajas ofrece a la hora de iniciar una nueva etapa profesional “con maior seguridade”, expone el Polo, dependiente del Igape.

El programa arranca a las 10.00 horas con la apertura y continuará 15 minutos después con una charla sobre el relevo como oportunidad y la exposición detallada de las subvenciones autonómicas. Tras la pausa, la jornada se retoma a las 11.45 horas con ejemplos de buenas prácticas y experiencias reales a través de dos empresas. El turno de preguntas y dudas será el último bloque de la cita, que tiene un carácter gratuito y que requiere de inscripción en la web del Polo.