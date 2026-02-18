Locura en Ferrol con el eclipse solar: la urbe se queda sin habitaciones de hotel para ese día

AEIG

Lo que está viviendo el sector turístico de la zona con el eclipse solar total que se vivirá el próximo 12 de agosto es un “locurón total”, como afirma el director del Gran Hotel Ferrol, Alfonso Rey-Cabarcos, quien añade que “nunca antes habíamos visto algo así”, en tanto que el hotel ya está casi lleno para esa fecha y las previas y posteriores al día en que se producirá el fenómeno. Explica también el responsable de este servicio hotelero que al margen de esas jornadas, el mes entero de agosto está siendo “histórico”, en cuanto al volumen de reservas, con una gran ocupación entre el 1 y el 31.

Desde las direcciones de este y otros hoteles, viendo el incremento de reservas para las fechas previas y posteriores al eclipse solar, han decidido modificar sus políticas de cancelación. “Es que si el grueso de las reservas se están produciendo por este motivo y, si por un casual, la meteorología no acompaña esos días, se nos caen de golpe muchas y eso en pleno mes de agosto nos puede hacer mucho daño”, asevera Rey-Cabarcos.

Habitaciones con precios en incremento constante entre 150 y 325 euros la noche

El director del Gran Hotel Ferrol señala que “el tirón del eclipse es una alegría enorme para el sector”, en un mes que normalmente es bueno, aunque no a este nivel, con casi todo reservado ya a comienzos de año.

Precios desorbitados

La escasez de habitaciones para los días que van entre el 10 y el 13 de agosto –suelen ser reservas de dos o tres noches, en su mayoría– han provocado una subida de precios que son tan históricos como lo es el fenómeno astronómico en sí mismo. Es más, en las últimas horas se han producido incrementos de hasta 100 euros en alguna de las estancias que todavía quedaban libres. Es el caso de Gran Hotel, que ofrecía a primeras horas de martes pernoctas por 225 euros para esas fechas, mientras que a media mañana los precios ya se habían encarecido hasta los 320 euros.

En la zona, los buscadores hoteleros ya solo ofrecen sitio para la noche del 12 de agosto en el Hotel Spa Odeón (325 euros noche en opción de solo alojamiento y 345 con desayuno); el Hotel Valencia (141 euros) o el citado Gran Hotel Ferrol. El resto, ya cuelga el cartel de lleno.

Llama la atención que el precio en estos hospedajes llegue a triplicar el que ofertan una semana antes del fenómeno, con opciones que van desde los 105 euros del Almirante a los 125 del Hotel SPA Odeón; 79 del Zahara; 113 del Gran Hotel Ferrol; 85 del Valencia o 118 del Parador.

La fiebre por venirse a esta zona del territorio para poder ver el eclipse del 12 de agosto en toda su plenitud es idéntica en toda la geografía lucense y coruñesa –parte de la provincia de A Coruña se sitúa en la denominada franja de sombra total, Ferrol incluída– , donde mejor se apreciará esa repentina llegada de la “noche” en todo el país, siendo la razón principal por la que las habitaciones son ya muy escasas y las que hay se pueden reservar a precio de oro, o precio de eclipse. En A Coruña algunas estancias ya se sitúan entre los 400 y 700 euros la noche, algo no apto para todos los bolsillos.

Franjas de sombra del eclipse del 12 de agosto y el de 2018 Turgal

Es obvio que el sector turístico está rentabilizando al máximo el hecho de que el primer eclipse solar total se vaya a ver en su máximo esplendor en la zona norte de Galicia. De hecho, son numerosos los operadores que ofertan entre sus paquetes turísticos este evento astronómico, que tiene tirón no solo entre estudiosos del campo sino entre la población en general.

Un minuto de duración

El eclipse del 12 de agosto de 2026 se verá como total en una franja concreta del planeta que incluye a Galicia. En el caso concreto de Ferrol, el fenómeno dará comienzo a las 19.30 horas. Se prevé además que el momento máximo de ocultación o inicio de la totalidad se produzca sobre las 20.27 horas del día, estando previsto el final del evento a las 20.28 horas, es decir, solo un minuto durará “la noche”. El final del fenómeno se sitúa a las 21.21 horas.

Desde la Xunta, a través de la plataforma turística Turismo de Galicia recomiendan que debido a la hora en la que se va a producir el eclipse, cerca de la puesta de sol, es decir, con el sol muy bajo hacia el oeste/oeste-noroeste, situarse en una zona con el horizonte despejado y que se pueda ver bien una puesta de sol. Recuerdan además que la visibilidad real puede variar si hay edificios, montes u otros obstáculos hacia el oeste, debiendo evitar valles encajados.

Miradores, faros, áreas recreativas o playas con salida al oeste serán los escenarios más solicitados esos días para poder disfrutar del fenómeno. Absolutamente todos los municipios de Ferrolterra están incluidos en la denominada franja de totalidad, así que es bueno ir pensando un espacio y tener claro que muchas otras personas habrán escogido el mismo lugar.