Ferrol

Ferrol en Común pide un contrato del control de plagas para evitar la proliferación de ratas

Llaman la atención también sobre una “nula actividade impulsada polo goberno” para que los particulares mantengan los solares

Redacción
18/02/2026 21:56
Un roedor en imagen de archivo
AEIG
El contrato del servicio de control de plagas no se encuentra en vigor ni en vías de contratación. Así lo denunció el grupo de Ferrol en Común en el Concello, que instó al ejecutivo a solucionar este problema con el fin de que, cuando llegue la primavera o el calor, no vuelvan a proliferar las ratas en los distintos barrios, como ocurrió el pasado año. 

FeC apunta que el ejecutivo de Rey Varela se comprometió el pasado mes de junio a iniciar la redacción de un pliego para el control de plagas, algo que nunca se hizo efectivo y, entretanto, se continúa con el procedimiento de convalidación de facturas con reparos por parte de la intervención municipal . 

Desde Ferrol en Común apuntan que “a falta dun contrato regular fai que as ratas proliferen por barrios de la ciudad como Esteiro, O Inferniño, A Magdalena ou Ferrol Vello, xerando alarma social, ademais dunha insalubridade impropia do goberno dunha cidade que se gaba de ter unha axenda 2023, pero non é quen de controlar as pragas, froito, sen dúbida, da falta de mantemento ordinario xeral dende os servizos dependentes do Concello”. 

Llaman la atención también sobre una “nula actividade impulsada polo goberno” para que los particulares mantengan los solares limpios, “xa que favorece a creación de hábitats para as ratas”, explican. 

