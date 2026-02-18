Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

FeC cree que el gobierno busca la privatización del servicio de grúa en Ferrol

Asegura que la nueva Relación de Puestos de Trabajo tiene una “cara oculta” que se mostrará el día 1

Redacción
18/02/2026 00:53
Imagen de archivo del depósito municipal, en el Sánchez Aguilera
Imagen de archivo del depósito municipal, en el Sánchez Aguilera
Emilio Cortizas
Ferrol en Común asegura que la nueva Relación de Puestos de Trabajo –RPT– esconde medidas que se materializarán en la privatización del servicio municipal de grúa

La formación señala que el nuevo marco que regula el personal y las funciones de cada uno de los empleos municipales tiene una “cara oculta” que no solo plasma, dice, “o deprezo a moitos colectivos do Concello”, sino también otros “feitos condenables, como a privatización consumada pola vía dos feitos dun servizo municipal como é o guindastre municipal”. 

Nueva estructura

FeC justifica este posicionamiento en la notificación remitida al conjunto de los trabajadores en la que se recuerda que el 1 de marzo entrará en vigor el “acoplamento” de la plantilla a la nueva estructura que fija la RPT y que, recuerda la organización que lidera Jorge Suárez, “contempla unicamente tres postos de chófer na grúa, dos cales dous están cubertos de forma efectiva a día de hoxe”. 

“Con este cadro de persoal”, añade el grupo político, el Partido Popular estaría “perpetrando o que FeC vén denunciando desde o inicio do mandato: prescíndese dun servizo público esencial que inevitablemente pasará a mans privadas, toda vez que co persoal existente na RPT é imposible de ningún modo cubrir os servizos”. 

En esa línea, la organización apunta que lleva desde hace más de un año reclamando “de forma reiterada” en las comisiones municipales las actuaciones desarrolladas para “externalizar este servizo a empresas privadas sen a maquinaria adecuada e sen que conste ningún tipo de informe ou xustificación”. 

“Ilegal”

Para Ferrol en Común, esa decisión es “ilexítima” e “ilegal”, puesto que, subraya, “non consta memoria xustificativa, informe técnico legal que lle dea respaldo, nin informe financeiro que xustifique a rendibilidade da privatización, todos eles preceptivos”. 

Por ello, la organización ha anunciado que se dirigirá tanto a la Valedora do Pobo como al Consello de Contas de Galicia “para protexer os servizos públicos, a transparencia e a legalidade”, señala. 

