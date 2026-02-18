En 3 días cierra el plazo para apuntarse gratis a Teatro Veciñal con Helga Méndez en Ferrol

La primera sesión tuvo lugar ayer en la Casa da Xuventude Emilio Cortizas

Los talleres de Teatro Veciñal que organiza el Concello de Ferrol, que están gestionados por la plataforma Culturactiva, se estrenaron este martes en la Casa da Xuventude, donde este mismo miercoles se volvería a celebrar una nueva sesión con el segundo grupo. La monitora encargada de conducir estas citas es la actriz y dramaturga ferrolana Helga Méndez, y las personas interesadas en participar todavía están a tiempo de apuntarse, ya que el plazo termina este viernes 20.

Las clases tendrán lugar siempre en dichas instalaciones municipales, en la calle Almendra, los martes y los miércoles, de 19.00 a 21.00 horas, hasta terminar el 27 de mayo.

Estos encuentros tienen un enfoque totalmente práctico y se dirigen a cualquier persona interesada en el teatro, sin importar si tiene o carece de experiencia. Asimismo, la propuesta se plantea con el objetivo de acompañar al alumnado en el descubrimiento del proceso creativo completo, poniendo especial atención a la dramaturgia.

Además, cada uno de los grupos creará de manera colectiva una pieza teatral que servirá para culminar el proyecto.

Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo contactando con el teléfono 981 582 836 o el correo electrónico teatrovecinal@ferrol.es.