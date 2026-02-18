Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cultura

En 3 días cierra el plazo para apuntarse gratis a Teatro Veciñal con Helga Méndez en Ferrol

La fecha límite para inscribirse en esta iniciativa del Concello, gestionada por Culturactiva, es este viernes

Redacción
18/02/2026 11:04
Teatro veciñal con Helga Méndez
La primera sesión tuvo lugar ayer en la Casa da Xuventude
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los talleres de Teatro Veciñal que organiza el Concello de Ferrol, que están gestionados por la plataforma Culturactiva, se estrenaron este martes en la Casa da Xuventude, donde este mismo miercoles se volvería a celebrar una nueva sesión con el segundo grupo. La monitora encargada de conducir estas citas es la actriz y dramaturga ferrolana Helga Méndez, y las personas interesadas en participar todavía están a tiempo de apuntarse, ya que el plazo termina este viernes 20.

Las clases tendrán lugar siempre en dichas instalaciones municipales, en la calle Almendra, los martes y los miércoles, de 19.00 a 21.00 horas, hasta terminar el 27 de mayo.

Estos encuentros tienen un enfoque totalmente práctico y se dirigen a cualquier persona interesada en el teatro, sin importar si tiene o carece de experiencia. Asimismo, la propuesta se plantea con el objetivo de acompañar al alumnado en el descubrimiento del proceso creativo completo, poniendo especial atención a la dramaturgia.

Además, cada uno de los grupos creará de manera colectiva una pieza teatral que servirá para culminar el proyecto.

Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo contactando con el teléfono 981 582 836 o el correo electrónico teatrovecinal@ferrol.es.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Uno de los concursantes en la edición del año pasado

Abierta la inscripción del Concurso de Piano de la Sociedad Artística Ferrolana
Redacción
Teatro veciñal con Helga Méndez

En 3 días cierra el plazo para apuntarse gratis a Teatro Veciñal con Helga Méndez en Ferrol
Redacción
El ideal gallego

Más de 4.000 británicos llegarán a Ferrol para ver el eclipse
Montse Fernández
El ideal gallego

Locura en Ferrol con el eclipse solar: la urbe se queda sin habitaciones de hotel para ese día
Montse Fernández