El rayo verde al caer el sol o las auroras boreales desde Meirás, en las imágenes imposibles que deja David Couce en el Ateneo Ferrolán

Detalle de una de las fotografías de David Couce Cedida

El fotógrafo fenés David Couce inaugurará el jueves 26, a las 19.00 horas en la sala 1 del primer piso del Ateneo Ferrolán, la exposición “Paisaxes de Ferrolterra”. Con este humilde título dará a conocer una selección de imágenes capturadas por distintos puntos de la comarca, localizaciones que son precisamente las protagonistas de este debut, ya que se trata de la primera muestra del autor, que cuenta con miles de seguidores en su cuenta de Instagram.

Esta red social fue hasta el momento la principal plataforma para darse a conocer como fotógrafo, un matiz importante ya que el profesional solo exhibe en este espacio un retrato de cuando era pequeño.

Las fotografías de este artista de Perlío representan la realidad de la convivencia entre naturaleza y actividad humana, uniendo elementos artificiales como las grúas, los monasterios y los faros con acantilados y fragas.

Entre otros ejemplos, el visitante se podrá encontrar con atardeceres de colores inconcebibles, auroras boreales vistas desde la costa de Meirás que se volvieron virales a través del objetivo de David Couce y juegos de perspectivas en los que el paisaje industrial dialoga con el celeste. Asimismo, destaca una pieza que capta el famoso rayo verde que se ve al caer el sol.