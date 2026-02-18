Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fotografía

El rayo verde al caer el sol o las auroras boreales desde Meirás, en las imágenes imposibles que deja David Couce en el Ateneo Ferrolán

La inauguración de la primera exposición del fotógrafo fenés que popularizó su arte a través de las redes sociales, que estaba prevista para este viernes, se aplaza al jueves 26

Redacción
18/02/2026 11:51
Detalle de una de las fotografías de David Couce
Detalle de una de las fotografías de David Couce
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El fotógrafo fenés David Couce inaugurará el jueves 26, a las 19.00 horas en la sala 1 del primer piso del Ateneo Ferrolán, la exposición “Paisaxes de Ferrolterra”. Con este humilde título dará a conocer una selección de imágenes capturadas por distintos puntos de la comarca, localizaciones que son precisamente las protagonistas de este debut, ya que se trata de la primera muestra del autor, que cuenta con miles de seguidores en su cuenta de Instagram.

Esta red social fue hasta el momento la principal plataforma para darse a conocer como fotógrafo, un matiz importante ya que el profesional solo exhibe en este espacio un retrato de cuando era pequeño.

Las fotografías de este artista de Perlío representan la realidad de la convivencia entre naturaleza y actividad humana, uniendo elementos artificiales como las grúas, los monasterios y los faros con acantilados y fragas.

Entre otros ejemplos, el visitante se podrá encontrar con atardeceres de colores inconcebibles, auroras boreales vistas desde la costa de Meirás que se volvieron virales a través del objetivo de David Couce y juegos de perspectivas en los que el paisaje industrial dialoga con el celeste. Asimismo, destaca una pieza que capta el famoso rayo verde que se ve al caer el sol.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O edil de TEGA durante unha sesión plenaria

Pablo Mauriz, edil de Obras: “Os barrios teñen que estar pensados para as personas, non para os vehículos”
Eva Mazás Arnoso
María Manuela recibirá el galardón del 8M

María Manuela será la ferrolana galardonada en el 8M
Redacción
Los homenajeados, este martes, junto al alcalde y otros concejales

Recepción a Edu Pereira y Sonia Lastra tras conseguir otro premio de fotografía
Redacción
Detalle de una de las fotografías de David Couce

El rayo verde al caer el sol o las auroras boreales desde Meirás, en las imágenes imposibles que deja David Couce en el Ateneo Ferrolán
Redacción