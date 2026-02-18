Mi cuenta

El PSOE califica de “burla” la excusa del mal tiempo para no actuar en la reparación de baches

Culpan del estado actual de las calles de Ferrol al deterioro provocado por la falta de mantenimiento

Redacción
18/02/2026 21:54
Baches. Rúa Fernando VII
Bache en la calle Fernando VI, en Esteiro
Emilio Cortizas
El balance de las actuaciones de reparación en viales de la ciudad referente al mes de diciembre, que este miércoles se llevó a comisión de Urbanismo, fue criticado por el grupo socialista, que resumió las actuaciones en 41 metros cuadrados de reparación de baches con asfalto, 60 metros de aceras, 39 metros de losas de granito, menos de cinco metros de reparación de losetas de hormigón y un sumidero, “o que para unha cidade cunha superficie de 81,9 kilómetros cadrados é claramente insuficiente”, indicó el edil Julián Reina. 

El trabajo realizado fue calificado, además, de “chapuza”, advirtiendo que solo se repara uno de cada 20 baches y los trabajos se ejecutan mal, “xa que a zona a reparar non se limpa nin se prepara, senón que se aplica un pegote de mestura bituminosa e o traballo considérase rematado”. 

Desde el grupo municipal socialista culpan del estado actual de las calles de Ferrol al deterioro provocado por la falta de mantenimiento durante el mandato y a que desde septiembre no haya un servicio con contrato en vigor. 

Los socialistas critican que se use como excusa para encubrir lo que ellos tachan de falta de mantenimiento al tiempo, ironizando con que el que ejecutivo se estará refiriendo a “unha chuvia de meteoros”

Desde el PSOE recordaron, además, que los socialistas reclamaron un contrato provisional de urgencia mientras no se adjudicaba el servicio de reparación de viales, para evitar el estado actual de deterioro de las calles. 

