Dúas celebracións en Ferrol para probar o Caldo de Gloria na lembranza de Rosalía

Lenda Ártabra organiza en Brión un encontro de música e letras, do mesmo xeito que propón Artábria un día antes

18/02/2026 21:09
O Día de Rosalía de Castro está a caer e xa hai dúas celebracións organizadas no territorio ferrolán para conmemorar o nacemento desta escritora revolucionaria. Nos dous encontros, que terán lugar este venres 20 no centro social Artábria e o sábado 21 na AVV Castelao de Brión, os elementos protagonistas serán as letras e as músicas, ademais de ofrecer a degustación do Caldo de Gloria, o prato que preparara aquela muller pobre do poema “Miña casiña, meu lar”.

A asociación Artábria celebra o nacemento da autora (23 de febreiro) mañá, a partir das 19.00 horas, cun micro aberto no que se convida a recitar os seus textos e tocar a “Alborada de Rosalía”, tal como propón a nivel de Galicia a Asociación de Gaiteiras Galegas en conxunto coa Fundación Rosalía de Castro (Casa-Museo). Esta entidade apoia o encontro, que tamén conta coa colaboración da Deputación da Coruña, e no que ademais participará o cantante Xoán Padín.

Brión

“Follas Novas, risa dáme!” é o nome co que se presenta a conmemoración deste sábado no local da asociación veciñal Castelao, na parroquia de Brión, organizada pola asociación cultural Lenda Ártabra.

Convócase á xente dende as 20.30 horas, momento no que Belén Rei Casal realizará un prólogo biográfico de Rosalía de Castro e Marta Sixto Castro fará o mesmo coa súa obra “Follas Novas” (1880). Así mesmo, o público tamén realizará un recitado de poemas antes do concerto da banda de folk galego de Landra, que ten preparado un repertorio con letras do devandito libro.

Para rematar, a partir das 22.00 horas, ademais de degustar o popular caldo está previsto que comecen os cantos de taberna da man do grupo Vai rañala meu!, da parroquia naronesa de Sedes, unha asociación que colabora na cita xunto a AVV, o Concello e a Deputación.

