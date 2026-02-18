Mi cuenta

Denuncia la “pasividad” de su casero ante las humedades que hacen inhabitable su piso en Canido

El agua corre por las paredes y desde diciembre no puede enchufar la lavadora

Marta Corral
Marta Corral
18/02/2026 01:01
Derrumbe medianera en Canido
Tras el derrumbe del pasado lunes, el ladrillo está a la vista
Emilio Cortizas
El agua corre por las paredes de su casa y sale de los enchufes. La poca pintura que todavía no sucumbió a la humedad está abombada, dejando paso a zonas amarillentas, verdes o directamente negras. No puede colgar la ropa en su armario ni poner una lavadora desde diciembre porque saltan los plomos. 

Esta vecina de Canido y su hijo, de 25 años, llevan semanas durmiendo en el salón porque, denuncian, el piso en el que están alquilados se ha vuelto inhabitable ante la pasividad de su casero. 

Explica la afectada que lleva dos años y medio viviendo en el mismo apartamento y, aunque cuando lo alquiló estaba recién pintado y sin rastro de la problemática, no tardaron en aparecer las primeras filtraciones

Humedad en el piso de Canido
Así está una de las paredes del piso
Cedida

“Él nos decía que había que esperar a verano para poder arreglarlo, que estaba gestionándolo con el área de Urbanismo del Concello de Ferrol; pero lo cierto es que nunca ha hecho nada, ni siquiera empezó los trámites”, lamenta la mujer. 

Desplome

Desde la tarde de este lunes su piso ha quedado todavía más desprotegido porque se derrumbó parte de su fachada trasera, quedando el ladrillo al aire y a merced de las inclemencias de un invierno que está siendo especialmente difícil. 

“El pasado mes de septiembre, cuando se celebraron las Meninas y vinieron a pintar un mural, nos llegó a decir que la grúa era para las obras”, traslada la vecina, que dice sentir “rabia e impotencia, sobre todo por todas las mentiras que nos ha contado en este tiempo, haciéndonos creer que estaba esperando por licencias que nunca pidió”. 

La afectada es rotunda en este punto porque ella misma, que además tiene formación y experiencia en el sector de la construcción, fue quien puso en conocimiento de Urbanismo la problemática del inmueble y el desplome que se produjo esta misma semana, confirmándole el departamento municipal que no existían comunicaciones previas por parte del dueño. 

Humedad en el piso de Canido
La habitación no se puede usar
Cedida

Con el telefonillo sin funcionar, habiendo recogido la última lavadora el 29 de diciembre y con un colchón en el salón —puesto que el dormitorio es la estancia que da a la parte trasera, más expuesta—, la mujer asegura que esta situación le ha afectado a la salud, habiendo llegado a tener ella y su hijo hasta cuatro infecciones respiratorias el pasado año. Además, sus dos perros presentan una dermatitis asociada a la humedad, añade. 

Por todo ello, ante la “inacción” del propietario con arreglos que nunca se producen, y como medida de presión, al tiempo que se asesora con abogados, ha decidido dejar de abonarle el alquiler, una determinación por la que, afirma, el arrendatario ha llegado a amenazarla. 

