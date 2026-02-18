Mi cuenta

Comienzan las obras en el edificio ruinoso de Río Novo, en Ferrol Vello

Este miércoles arrancaron los trabajos, que tuvo subsidiaria el Concello

Redacción
18/02/2026 22:00
obras calle Río Novo 5
Un operario durante los trabajos en el edificio ruinoso
Jorge Meis
Este miércoles comenzaron a ejecutarse las obras de emergencia en el edificio del número 5 de la calle Río Novo, en Ferrol Vello, que el pasado sábado sufrió el desprendimiento de parte de la cubierta

El inmueble ruinoso tenía una orden de ejecución en marcha que ahora efectuará de forma subsidiaria el Concello y que obligaba al vaciado y consolidación del edificio, el desmontaje de los entramados y vigas de madera en mal estado, apuntalamiento de la fachada y del muro medianero, el cierre de huecos y la ejecución de un paso cubierto en el frente para proteger a los viandantes frente a la posible caída de materiales. 

obras calle Río Novo 5

