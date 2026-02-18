Arde un coche en el túnel de la plaza de España, en Ferrol

El coche comenzó a arder cuando cruzaba por el túnel que une la carretera de Castilla con la avenida de Compostela Cedida

Despliegue de emergencias este miércoles en el túnel que une la carretera de Castilla con la avenida de Compostela, en el subterráneo de la plaza de España, en Ferrol, al comenzar a arder un turismo marca Opel cuando discurría por su interior.

Confirma el Concello que el suceso se produjo en torno a las 14.30 horas, acudiendo hasta el punto se trasladó un vehículo de Bomberos y dos efectivos del parque de A Gándara, además de patrullas de la Policía Nacional.