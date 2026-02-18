Mi cuenta

Arde un coche en el túnel de la plaza de España, en Ferrol

Bomberos y Policía Local desplegaron en la zona un operativo de emergencia

Redacción
18/02/2026 17:25
El coche comenzó a arder cuando cruzaba por el túnel entre las avenidas de O Rei y Vigo
El coche comenzó a arder cuando cruzaba por el túnel que une la carretera de Castilla con la avenida de Compostela 
Cedida
Despliegue de emergencias este miércoles en el túnel que une la carretera de Castilla con la avenida de Compostela, en el subterráneo de la plaza de España, en Ferrol, al comenzar a arder un turismo marca Opel cuando discurría por su interior.

Confirma el Concello que el suceso se produjo en torno a las 14.30 horas, acudiendo hasta el punto se trasladó un vehículo de Bomberos y dos efectivos del parque de A Gándara, además de patrullas de la Policía Nacional. 

