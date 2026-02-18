Mi cuenta

Pianistas

Abierta la inscripción del Concurso de Piano de la Sociedad Artística Ferrolana

La decimoctava edición del certamen, que cuenta con tres categorías de edad, se celebrará el 25 de abril, como es habitual, en la sede de Afundación

Redacción
18/02/2026 11:19
Uno de los concursantes en la edición del año pasado
Uno de los concursantes en la edición del año pasado
Daniel Alexandre
La inscripción para participar en el Concurso de Piano de la Sociedad Artística Ferrolana –SAF– está abierta hasta el 7 de abril, informa la organización, que recuerda que la cita, que alcanza ya la decimoctava edición, tendrá lugar, como es habitual, en la sede de Afundación el sábado 25 de abril.

El certamen, según exponen las bases, está dirigido a estudiantes de grado elemental y grado medio de piano de Ferrol y Galicia. Está coordinado por el compositor y catedrático Miguel Brotóns y tiene como objetivo incentivar “la interpretación pública de nuestros jóvenes pianistas”.

Hay tres categorías en función de la edad. La primera es para quienes tengan entre 15 y 18 años –dos obras libres durante un máximo de 20 minutos–; la segunda, entre 12 y 14 –en 15 minutos– y la tercera, de hasta 11 años –diez minutos de recital–. La inscripción debe hacerse a través del correo concursopianosaf@gmail.com.

