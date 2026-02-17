Vuelven las charlas de arqueología en honor al paleontólogo Emiliano Aguirre

El director de la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial, Montero Fenollós, protagoniza la siguiente cita Emilio Cortizas

Las puertas de la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial se abrirán este mismo viernes 20 para todo el público general interesado, con entrada libre, en la primera conferencia del ciclo que organiza la Universidade da Coruña en colaboración con el Concello de Ferrol, a través de la cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial que se ocupa de las excavaciones en el castro de Esmelle. Con esta nueva edición, que se estrenará con la ponencia “As orixes da humanidade: do berce africano ás terras galegas”, se vuelve a rendir homenaje al paleontólogo ferrolano Emiliano Aguirre, que falleció en 2021.

El investigador del Grupo de Estudos para a Prehistoria do NO Ibérico. Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio, de la Universidade de Santiago de Compostela, Edgard Camarós Pérez, inaugurará el ciclo de conferencias, que también cuentan con la colaboración de la Fundación L. Monteagudo y el Centro Torrente Ballester, en el salón de graos del centro, a las 19.00 horas.

Continuará con la iniciativa el director de la cátedra y profesor en el Campus Industrial de Ferrol, Juan Luis Montero Fenollós, que se ocupará de hablar sobre “As orixes da civilización: 20 anos de arqueoloxía da UDC no Oriente Próximo”, el viernes 27.

El siguiente y último encuentro tendrá lugar el día 6 de marzo, con el protagonismo del investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC–, además de director técnico de las excavaciones arqueológicas en Esmelle, Samuel Nión Álvarez, que impartirá la charla “As orixes de Ferrol: escavacións arqueolóxicas en Tralocastro”.

Exposición

El Centro Torrente Ballester acoge, hasta el 26 de abril, la exposición “Orixes IV. Urbanismo Castrexo”, el cuarto capítulo de una exposición en la que se exhiben los resultados obtenidos en la última campaña de excavación arqueológica, que fue realizada entre el 14 de julio y el 1 de agosto de 2025, con el apoyo de la Xunta de Galicia.

Componen la muestra un documento audiovisual, diez paneles explicativos y una vitrina con distintos hallazgos como cerámicas castrexas, fragmentos de tierra sigillata, un molino que se utilizó en el cuerpo de guardia o losas que servirían de tejado al edificio colectivo.