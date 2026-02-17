Mi cuenta

Nueva campaña de la Xunta para fomentar el aprovechamiento en la cocina y reducir los desperdicios

El mercado de A Magdalena fue uno de los elegidos para el reparto de cucharas de madera

Redacción
17/02/2026 16:33
Martina Aneiros y García Fraga este lunes en el mercado de A Magdalena
Martina Aneiros y García Fraga este lunes en el mercado de A Magdalena
Emilio Cortizas
“Nestas datas, que non sobren as sobras!”. Ese es el lema escogido por la Xunta de Galicia para una nueva campaña que tiene como objetivo reducir los desperdicios alimentarios en una época, el Entroido, en la que las mesas gallegas vuelven a estar llenas de platos típicos. 

La iniciativa llegaba este lunes al mercado de A Magdalena, en Ferrol, de la mano de Martina Aneiros, delegada territorial del gobierno gallego, que recorrió la superficie junto a la concejala de Turismo, Maica García Fraga. Ambas charlaron con los placeros y repartieron entre ellos y su clientela parte de las 2.000 cucharas de madera que se regalarán en 15 plazas de abastos de toda la comunidad. 

“A idea é concienciar á poboación sobre a importancia de reducir o desperdicio alimentario nos fogares, especialmente nestas datas de maior consumo, e recuperar así eses bos hábitos dos que sempre fixo gala a cultura galega”, trasladó Aneiros, animando a que se rescaten aquellas recetas de aprovechamiento como “caldos, empanadas, croquetas ou salpicóns, pero dende un enfoque máis moderno”. 

Para lograrlo, en cada una de las cucharas que se reparten hay un código QR que, al escanearlo, mostrará un recetario con clásicos gastronómicos que dan opciones para no tirar las sobras de propuestas tan típicas de estas fechas como el lacón con grelos, por poner solo un ejemplo. 

Esta campaña de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático pretende además poner en valor los mercados municipales como espacios de consumo responsable de productos de proximidad de primera calidad, explica la Xunta, incidiendo en la necesidad de promocionar los hábitos de compra “consciente e responsable”. 

