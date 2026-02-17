Mi cuenta

La periodista deportiva Leticia G. Chas conduce un taller de comunicación radiofónica en Ferrol que abre este miércoles el plazo de inscripción

Esta actividad, organizada por la biblioteca municipal, contará con una profesional con amplia experiencia en medios como LaSexta

Redacción
17/02/2026 17:41
La periodista, comunicadora y presentadora televisiva también es docente de Locución Audiovisual y de Radio en Cesuga
Cedida
La biblioteca municipal de Ferrol abre el plazo este mismo miércoles 18, a partir de las 10.00 horas, para reservar plaza en la próxima edición de las experiencias de escritura. 

Esta formación, que en esta ocasión se centra en la comunicación radiofónica y se desarrollará el día 4 de marzo, estará conducida por la periodista deportiva y comunicadora audiovisual Leticia G. Chas, que cuenta con una amplia experiencia en medios como Depor Sport o LaSexta.

Las personas interesadas en inscribirse en esta actividad pueden formalizar el trámite eligiendo el turno en el que desean participar, de mañana o de tarde, a través de un formulario electrónico al que se enlaza en la página web de la biblioteca o a través del código QR que recoge el cartel.

