La periodista deportiva Leticia G. Chas conduce un taller de comunicación radiofónica en Ferrol que abre este miércoles el plazo de inscripción

La periodista, comunicadora y presentadora televisiva también es docente de Locución Audiovisual y de Radio en Cesuga Cedida

La biblioteca municipal de Ferrol abre el plazo este mismo miércoles 18, a partir de las 10.00 horas, para reservar plaza en la próxima edición de las experiencias de escritura.

Esta formación, que en esta ocasión se centra en la comunicación radiofónica y se desarrollará el día 4 de marzo, estará conducida por la periodista deportiva y comunicadora audiovisual Leticia G. Chas, que cuenta con una amplia experiencia en medios como Depor Sport o LaSexta.

Las personas interesadas en inscribirse en esta actividad pueden formalizar el trámite eligiendo el turno en el que desean participar, de mañana o de tarde, a través de un formulario electrónico al que se enlaza en la página web de la biblioteca o a través del código QR que recoge el cartel.