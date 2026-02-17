La jornada de puertas abiertas del Campus Industrial de Ferrol se celebrará el 25 de marzo

Jornada de puertas abiertas en el Campus el pasado año Jorge Meis

La quinta edición de las jornadas de puertas abiertas del Campus Industrial de Ferrol tendrá lugar el miércoles 25 de marzo. La iniciativa está organizada en colaboración con el Servizo de Estudantes de la Universidade da Coruña y está dirigida, como en las ediciones anteriores, al alumnado de Bachillerato y de los ciclos superiores de Formación Profesional.

La cita está dividida en dos turnos. El de mañana, de 9.30 a 13.45, está reservado para colegios e institutos, mientras que el de la tarde, de 16.00 a 20.00 horas está pensado para un público familiar. Hay, como es habitual, tres itinerarios diferentes, en función de los grados e intereses: Ciencias da Saúde, por un lado; Ciencias Sociais e Xurídicas más Artes e Humanidades, por otro; y, por último, el de Enxeñaría.

Tres itinerarios

En concreto, el itinerario de Ciencias da Saúde incluye una visita a la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, donde se imparten estos dos grados, mientras que el de Ciencias Sociais e Humanidades conocerá esta última facultad, donde se imparten los grados en Xestión Industrial da Moda, Relacións Internacionais y Xestión Dixital de Información e Documentación.

Después el grupo podrá visitar la Facultade de Ciencias do Traballo, donde se ofrece la carrera de Relacións Laborais e Recursos Humanos. Por último, quienes opten por el itinerario de Enxeñaría podrán visitar la Escola de Deseño Industrial y la Politécnica, donde se imparten, por un lado, el grado en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Producto, por otro, y los de Tecnoloxías Industriais, Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática, Mecánica y Naval e Oceánica, así como el simultáneo de estas dos últimas.

En la EPEF también se da el grado en Enxeñaría Eléctrica, el primer dual de todo el sistema universitario gallego, así como el abierto de Enxeñaría Industrial, con un primer curso común.

Inscripción

Las personas interesadas en asistir a las jornadas pueden enviar un correo electrónico con sus datos personales a la dirección comunicacion.campus.industrial@udc.gal o llamar al teléfono 881 013 621 antes de las 14.00 horas del 16 de marzo. Desde el Campus se recuerda que el número de plazas es limitado y que se asignarán por riguroso orden de inscripción.