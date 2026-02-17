La calle Real entre Armas y Amboage tendrá jardineras y bancos, como el primer tramo

Calle Real en imagen de archivo Daniel Alexandre

Con el objetivo de “homoxeneizar o mobiliario urbano e a iluminación da rúa principal da cidade”, aseguró el alcalde, la Xunta de Goberno Local aprobó una inversión de más de 340.000 euros en un proyecto que se incluye en el convenio firmado en abril del año pasado con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para la transformación urbana de los barrios.

Rey Varela justificó la necesidad de unas obras de renovación “acordes á importancia” de la vía, la principal arteria comercial de la ciudad, dijo. Así, en lo que respecta al alumbrado, el regidor explicó que se sustituirá la “instalación convencional antiga” con luminarias de vapor de sodio de alta presión de 400 vatios.

Hay en este tramo de Real 17 luminarias y una potencia total de 6,8 kW, un modelo que no se ajusta a la nueva normativa “nin ao proxecto de normalización do mobiliario do barrio da Magdalena”. Estas farolas se cambiarán por otras de tecnología LED, con una potencia unitaria de 57,6 vatios.

Se mantendrán los 17 puntos de luz actual en soporte de fachada, evitando tocar el pavimento, que tendrán una potencia de 0,97 kW, es decir, un ahorro sobre el gasto actual de casi el 86%. También se soterrarán los cruces aéreos de las instalaciones existentes, eliminando el cableado visible “e mellorando a estética urbana”, precisó el primer edil.

Mobiliario

En cuanto al mobiliario, el alcalde recordó que este tramo no tiene más elementos que las papeleras, pero la actuación permitirá instalar jardineras y bancos ergonómicos, así como carteles “dando a benvida ao barrio”. Habrá también puntos de recogida de excrementos caninos y todos los elementos serán “desmontable e non invadirá o itinerario peonil, garantindo a plena accesibilidade”.

El plazo para ejecutar las obras una vez que se adjudiquen –todavía tiene que publicarse la licitación, en cuestión de días– será de tres meses desde la formalización del contrato. Por el momento no se ha precisado qué cantidad de bancos y maceteros se instalarán, pero, en todo caso, el regidor apuntó que serán los “necesarios” para “dotar de unidade” a toda la calle entre las plazas de España y Amboage. “Queremos reforzar a imaxe de Real como eixo central da actividade comercial e social da cidade”, añadió.