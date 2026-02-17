Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Ferrol recibirá este año casi 10 euros más por cada tonelada de vidrio reciclado

El ejercicio pasado se recogieron en la ciudad 725,7 toneladas

Redacción
17/02/2026 16:18
Imagen de archivo de un vecino depositando vidrio en el contenedor correspondiente
Imagen de archivo de un vecino depositando vidrio en el contenedor correspondiente
Daniel Alexandre
Un total de 32,78 euros recibirá este año el Concello de Ferrol por cada tonelada de vidrio reciclado, casi diez euros más que los 23,09 que ingresó en 2025. 

La mejora es fruto de la adhesión al nuevo convenio de colaboración con la Consellería de Medio Ambiente y los sistema de responsabilidad ampliada del productor –SRAP– de residuos de envases domésticos de un solo uso. 

El ejercicio pasado se recogieron en la ciudad 725,7 toneladas, lo que reportó a las arcas municipales más de 20.600 euros.

