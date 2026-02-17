Ferrol en Común pide invertir 358.000 euros en las pistas de atletismo y tenis de A Malata
La formación invita al gobierno local a “non medir a repercusión do deporte na asistencia de público"
Ferrol en Común propone destinar los 358.000 que el Concello se ha ahorrado en la adjudicación de la Cidade do Deporte –en relación con el importe de licitación– en el desarrollo de un proyecto constructivo para la mejora del firme y la cubrición de dos pistas de tenis, así como la ampliación del módulo de atletismo, “co correspondente material necesario para a práctica desta disciplina”.
La formación invita al gobierno local a “non medir a repercusión do deporte na asistencia de público aos eventos, senón aos beneficios sociais que conleva”, por lo que le pide que “mude as prioridades” e invierta en “deportes que son considerados menores pero que teñen un número moi importante de licenzas federativas en categorías de base” y que, a pesar de ello, “teñen que conformarse con instalacións deficitarias para as que nin tan sequera consta un proxecto de construción ou reforma”.
Es el caso, explica FeC, del atletismo y el tenis. El primero tiene “un único módulo cuberto compartido entre varios clubs”, mientras que las pistas del segundo son utilizadas por “máis de 70 licenzas e decenas de afeccionados” que no solo se ven “excluídas” de la Cidade do Deporte, sino que no disfrutar de un “mínimo mantemento”.