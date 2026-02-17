Ferrol en Común culpa al gobierno de “non ter un plan B” para las comparsas en caso de mal tiempo
Apunta que las instalaciones para poder actuar y mostrar su trabajo “foron escasas”
Ferrol en Común se hace eco de las palabras que les han llegado tras el desfile de comparsas del pasado lunes para acusar al gobierno local de “improvisación constante, sen planificación previa e sen ter previsto un plan B” para las agrupaciones “se as condicións metereolóxicas non permitían a saída do pasarrúas con normalidade”.
La formación recuerda que todo el mundo “xa coñecía a previsión” y que en otros municipios de la zona “se tiña estipulada unha liña de actuación se así sucedía para poder desfrutar desta data da mellor maneira posible, tanto para a cidadanía como para as persoas que participan”.
FeC explica que las comparsas trabajan para el Entroido “moitas horas desde moitos meses antes” y que el desfile y el posterior festival son “o momento no que mostrar todo o feito e compartilo coa cidadanía”, por lo que “senten que é unha falta de respecto non ter valorado outras alternativas”, además de denunciar “a falta de previsión dunha festa tan relevante na comarca, tendo que cubrirse como podían para non estropear os disfraces e loitar contra o vento sen tregua”.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que fueron finalmente 15 las comparsas que participaron, así como la gran afluencia de personas que las integran, Ferrol en Común expone que las instalaciones ofrecidas “foron escasas para poder acoller de maneira cómoda, debido ás condicións metereolóxicas, ás persoas participantes”.
“Falta de planificación”
Por ello, la organización encabezada por Jorge Suárez insta al ejecutivo a no repetir en el futuro esta situación y tener “unha planificación previa ás diferentes dificultades que poidan xurdir nesta actividade, tanto meteorolóxicas como materiais e que se estuden as demandas das comparsas para que nos futuros anos se permita gozar do Entroido como merece”.
FeC aprovecha para poner en valor la afluencia y la “cantidad de persoas que move” una celebración como el Entroido y, considerando que se trata de días no lectivos, vuelve a incidir en que el Martes de Carnaval debería ser festivo en Ferrol, como ya pidió en ocasiones anteriores.