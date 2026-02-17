El ejecutivo confía que “máis en semanas que en meses” se consiga la cesión de la FE-13

Carretera FE-13 a su paso por San Xoán Daniel Alexandre

El gobierno municipal confía en que “máis en semanas que en meses” el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible resuelva la cesión de la carretera FE-13 –entre Castilla y Catabois– al Concello para que, de esa manera, se puedan desbloquear los proyectos en el barrio de San Xoán, en concreto la “recuperación” del campo de fútbol y la construcción de un nuevo local social en la zona norte de la parcela.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, señaló que solo tras asumir la titularidad de este vial se podrá realizar la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal –PXOM– que requiere la doble actuación que se proyecta, y que ya está aprobada y consignada, para la zona por un importe conjunto de 1,3 millones, a los que hay que sumar los 5,4 que invertirá la Xunta en la construcción de un centro de salud que dará servicio a cerca de 10.000 vecinos y vecinas de San Xoán-Bertón, Catabois, San Pablo y Santa Icía.

Cambios normativos

En esa línea, el regidor explicó que “levamos traballando desde hai moito tempo nun plan para San Xoán porque, por desgraza, a través do planeamento municipal convertérase o que era un campo de fútbol de todos os veciños nunha zona residencial privada”.

De ese modo, añadió, “para poder actuar nesa zona hai facer unha modificación puntual que leva implícitas determinadas autorizacións doutros organismos, entre as que se inclúe a Demarcación de Carreteras do Estado. Ao non ter o informe favorable para acometer a modificación puntual, esa estrada terá que pasar a ser de titularidade municipal”. Rey Varela apuntó este lunes que el trámite está avanzando y cree que será “en semanas” cuando esa transferencia se haga efectiva.