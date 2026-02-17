El “Concierto de Aranjuez” llega al Auditorio de Ferrol con la Sinfónica de Galicia

El último concierto de la Sinfónica de Galicia en Ferrol, este mismo mes de febrero Emilio Cortizas

La Orquesta Sinfónica de Galicia regresa este jueves 19 al Auditorio de Ferrol para ofrecer el “Concierto de Aranjuez”, una obra original que Joaquín Rodrigo estrenó en Barcelona en 1940 que estará acompañada por otras grandes composiciones de Manuel de Falla y Claude Debussy. La Sociedad Filarmónica Ferrolana organiza, en colaboración con el Concello, esta cita.

Roberto González-Monjas dirigirá la formación, en la que tendrá el papel protagonista la guitarra de Thibaut García, de 32 años y uno de los grandes nombres de este instrumento en la actualidad, con premios de prestigio como el de la Guitar Foundation of America.

El programa es, explica la Filarmónica, un reflejo “de lo mejor del espíritu musical de la España y la Francia de hace un siglo”. Así, comenzará con la “Suite nº 2”, que contiene los principales números de ballet “El sombrero de tres picos”, de Manuel de Falla y basada en la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón.

El mítico “Concierto de Aranjuez” es la siguiente pieza. La Sinfónica interpretará así una de las composiciones más trascendentales de la música española de la primera mitad del siglo XX. Fue compuesta en París durante la Guerra Civil y se estrenó en el Teatro Español de la ciudad condal en 1940 con el guitarrista Regino Sáinz de la Maza.

El concierto finalizará, explica la Sociedad Filarmónica Ferrolana, con “una de las grandes obras sinfónicas del impresionismo musical”, “La mer”, de Claude Debussy. El compositor francés la creó a comienzos del siglo pasado, en el año 1905, y pronto se convirtió, tras no ser muy bien acogida en su estreno, en una de las obras más reconocidas de la época.

En total, la duración del recital es de una hora y media, avanza la organización.

Las personas interesadas en asistir al concierto pueden adquirir las entradas en la ventanilla del Jofre o en la página web de Ataquilla al precio de 16 euros el público general o de 5 si son socias de la Sociedad Filarmónica Ferrolana.