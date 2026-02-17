Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Dos encapuchados entran de madrugada al Rueiro das Meninas con un butrón

Los cacos rompieron el cristal del local para acceder al interior

Redacción
17/02/2026 21:11
Butrón en el Rueiro das Meninas este martes
Butrón en el Rueiro das Meninas este martes
Cedida
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han abierto una investigación después del altercado que se produjo en la madrugada de este martes en la cafetería Rueiro das Meninas, ubicada en el barrio ferrolano de Canido, en concreto en la esquina de la calle Alegre con Coruña. 

El local, que fue inaugurado el pasado 24 de enero después del traspaso por jubilación que realizó su histórico propietario, Suso Santalla, amaneció con uno de los cristales totalmente roto, teniendo que poner un refuerzo para taparlo durante la jornada. 

Las pesquisas apuntan a dos individuos encapuchados que habrían hecho añicos el cristal con la presunta intención de entrar a robar. No obstante, la rápida intervención de la Policía Nacional, que acudió a la zona en torno a las cuatro de la madrugada, disuadió a los hombres, que escaparon a la carrera. 

Investigan si fueron los mismos que, sobre las 3.00, perpetraron un hurto en la cafetería Teima de Fene, donde habrían entrado una hora antes de que se produjese su incursión en el establecimiento ferrolano.

