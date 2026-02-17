Mi cuenta

Beatriz Sotelo, chef de Illas Gabeiras, en el HIP-Horeca Profesional Expo

Acudió de la mano de la Diputación de A Coruña con la iniciativa “A paisaxe que sabe”

Redacción
17/02/2026 16:35
Beatriz Sotelo durante su demostración en el foro madrileño
Beatriz Sotelo durante su demostración en el foro madrileño
Diputación
La cocinera del restaurante ferrolano Illas Gabeiras, Beatriz Sotelo, participó este lunes con una demostración en el HIP-Horeca Profesional Expo, el foro más importante que celebra el sector hostelero estatal y que está teniendo lugar en el recinto ferial de Ifema, en Madrid. Acudió de la mano de la Diputación de A Coruña con la iniciativa “A paisaxe que sabe”.

