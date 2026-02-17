Artistas históricos y contemporáneos exhiben las “particularidades” del pasado civil de Ferrol

Guillermo Llorca, Nona Inés Vilariño, José Antonio Ponte Far y Esperanza Piñeiro, este martes en la presentación de "Ferrol no pasado. A vida cotiá" Cedida

Este viernes 20 se inaugurará en el Centro Torrente Ballester, a las 19.00 horas, la primera exposición que organiza la Asociación Amigos do Museo “Ferrol no pasado. A vida cotiá”, que cuenta con el comisariado de los historiadores locales Guillermo Llorca y Esperanza Piñeiro. La propuesta, integrada por una gran diversidad de objetos y creaciones de 50 artistas, desde clásicos como Felipe Bello Piñeiro hasta otros contemporáneos como Andrés Gabarres, trata de “abrir boca” al futuro Museo de la ciudad, tal y como apuntó el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, este mismo martes en el acto de presentación.

En esta propuesta, obras de arte como pinturas o esculturas se entremezclan con objetos de la vida cotidiana, todo unido en un conjunto pensado para “que puidese ser abrazado por todos os cidadáns de Ferrol, sen distinción”, destacó Nona Inés Vilariño, presidenta de la Asociación Amigos do Museo Cidade de Ferrol, que hizo hincapié en la importancia del “impulso cívico” para la puesta en marcha de cualquier proyecto por parte de las administraciones.

Por otro lado, el edil también quiso remarcar el “enorme traballo que supón recolectar obxectos históricos da memoria da cidade e colocalos cun sentido estético, argumental e museográfico”, una labor que además fue realizada “desinteresadamente”.

Contenidos

La exposición invita al visitante a retroceder al pasado reciente, desde el siglo XIX en adelante, focalizando en la vida cotidiana del ámbito civil, tal y como explicó la comisaria, Esperanza Piñeiro de San Miguel: “deixamos fóra do noso estudo a industria”, de la misma manera que realizaron con el mundo de la Armada, “que é moi característico de Ferrol, pero nós dedicámonos á xente corrente, de distintas clases sociais”.

Así, el objetivo es que la selección “recolla o espírito e alma” de una ciudad que, dentro de las de Galicia (entre las que Ferrol sigue siendo la única que no cuenta con un museo dedicado a este territorio), “ten as súas particularidades e nós quixemos destacar iso”, apuntó Esperanza Piñeiro en la presentación.

Para alcanzar su propósito, la organización contó con las aportaciones de “50 artistas diferentes, entre pintores, debuxantes, algunha ceramista e un par de fotógrafos de renome na fotografía antiga”, señaló la comisaria, calculando que las imágenes reales de época podrían incluso superar las cien.

Los diversos tipos de elementos se distribuyen por la sala entremezclados, siguiendo un orden que los agrupa en cuatro subdivisiones principales: “Ferrol na mirada dos artistas”, que se centra en los barrios de Ferrol Vello, Canido, Esteiro y A Magdalena, así como en la zona rural; “Tempo de lecer”, sobre las formas de ocio existentes en generaciones pasadas; “Establecementos de alimentación”, centrado en los mercados municipales, El Rápido, Casa Amador, el Economato de Bazán y el primer supermercado, y “Oficios tradicionais”, contemplando en este grupo desde amas de cría y empleadas del hogar hasta confiteros y heladeros.

Dejando a un lado el trabajo de la asociación para hacerse con los elementos a exponer, la conceptualización y la organización, Guillermo Llorca agradeció “a enorme colaboración da xente” desde que se anunció por primera vez la iniciativa. “É sorprendente e ilusionante a cantidade de persoas que chegan cada día ao Torrente, aínda hoxe, con material para ofrecer”.

Asimismo, el comisario recordó la implicación en el proyecto de “persoas relacionadas co ensino, e a todos nos guía tamén un afán didáctico”, por lo que avanzó la intención de ofrecer visitas guiadas para los centros, en colaboración con la Concellería de Educación.

De la misma manera que valoró el apoyo de particulares, también dedicó un momento a instituciones y entidades que apoyan el proyecto, como por ejemplo Exponav, el Museo Etnográfico de A Capela o la Asociación de Amigos do Ferrocarril, entre otras.