Tres centros de Ferrolterra y dos de Ortegal recibirán formación en IA para el alumnado de Secundaria

La Diputación de A Coruña colabora con el Centro de Investigación TIC de la UDC para poner en marcha este programa, que ya se estrenó en el IES Ferrol Vello

Redacción
16/02/2026 20:10
Los IES Concepción Arenal y de Fene recibirán las próximas sesiones
Los IES Concepción Arenal y de Fene recibirán las próximas sesiones
Jorge Meis
La Diputación y el Centro de Investigación TIC –Citic– de la Universidade da Coruña acaban de poner en marcha un programa educativo pionero por formar a alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato en una de las tecnologías más transformadoras de la actualidad, como es la Inteligencia Artificial. Esta iniciativa ya se estrenó la semana pasada en el IES Ferrol Vello, donde se volverá a desarrollar el jueves 25. También se realizará el miércoles 24 de este mes y el 3 de marzo en el Concepción Arenal y el IES de Fene. Además, el 20 y 27 de abril alcanzará los institutos de Ortigueira y Cariño.

Los contenidos que se impartirán en esta iniciativa, centrada en conocimientos básicos y competencias clave, combinarán la teoría con un enfoque eminentemente práctico, con sesiones que se desarrollan en aulas con ordenadores y permiten comprender el funcionamiento de la IA generativa, además de conocer aplicaciones actuales como ChatGPT, Gemini o Hugging Chat, y reflexionar sobre su uso en cuanto a ética, seguridad y responsabilidad.

Non se trata só de aprender a usar ferramentas, senón de entender como funcionan, que implicacións teñen e como empregalas con responsabilidade”, destacó la diputada de Educación, Yoya Neira.

