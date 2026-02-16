Recortado el desfile de comparsas en Ferrol: la lluvia limita el Entroido y se adelantan las actuaciones

El desfile saliendo de la plaza de España Cedida

El Concello de Ferrol ha esperado hasta el último momento, pero finalmente no ha cancelado el desfile de Entroido 2026 previsto para este lunes 16 desde las seis de la tarde en el barrio de A Magdalena.

Aguardando a que la lluvia diese una tregua que no llegó, poco después de la hora prevista se produjo la salida de las comparsas, lamentando, eso sí, que el chaparrón aguase también el día grande del Carnaval ferrolano al prever un recorrido más breve.

De este modo, confirma el Concello de Ferrol que las actuaciones de las agrupaciones bajo la carpa de la plaza de Armas comenzará antes de lo previsto, en concreto a las 18.45 horas.