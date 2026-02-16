Prace ejecutará la fase de Esteiro de “Abrir Ferrol al mar” por más de 2,7 millones de euros

Parte del tramo de 600 metros a los que afecta esta segunda fase del proyecto Emilio Cortizas

La segunda fase de “Abrir Ferrol al mar” será ejecutada por la empresa Prace por un importe de 2,77 millones de euros. La oferta de la firma viguesa, que ya intervino recientemente en la ciudad, entre otras, en un tramo de las obras de renovación de la fachada marítima, ha sido la seleccionada por los servicios técnicos y, desde el momento de la formalización del contrato, tiene un plazo de 15 meses para completar la intervención.

En términos de movilidad, esta segunda fase será más transformadora que la que está en marcha y de la que, explicó el regidor, ya se han derribado más de 300 metros de muro en Irmandiños. En este caso, además de dar continuidad a la senda peatonal y el carril bici desde el tramo que actualmente ya cuenta con una verja, se habilitarán dos rotondas, un aparcamiento de 200 plazas públicas tras lo que hoy es el muro izquierdo del acceso principal a Navantia y la recuperación de la alameda del siglo XVIII.

“É un proxecto importantísimo para a cidade”, anunció el alcalde tras la Xunta de Goberno en la que se aprobó la adjudicación, “porque vai supor un cambio crucial para avanzar na mobilidade sostible e tamén para pór en valor o espazo público. Estes dous aspectos son compatibles”, dijo.

“Un balcón á ría”

Entre las características de la nueva actuación destacan esos 600 metros de prolongación del carril bici y senda peatonal desde el acceso principal del astillero hasta la puerta histórica del astillero de 1857. También se recuperará la entrada de la Escola Obreira y se instalarán paneles de acero corten en los que figurarán los nombres de los aprendices. En este espacio habrá más cambios.

Así, se reurbanizará todo el entorno del pabellón de Batallones y también el vial de acceso al baluarte, por donde se entrará al nuevo estacionamiento de 200 plazas públicas que se situará tras la muralla de Navantia, que, además de derribarse para sustituirla por el nuevo cierre, retranqueará su perímetro, aunque mantendrá –a aparcamiento se destina también parte de este espacio en la actualidad– superficie suficiente para ubicar a unos 50 vehículos.

Otra de las novedades tendrán más que ver con el tráfico rodado. Se habilitarán dos glorietas; la primera, que ya figura en la fase que está acometiendo Copasa, en la intersección entre la avenida de Esteiro y Mac Mahón, y la segunda, entre esta y Españoleto.

Por otra parte, los estacionamientos que están actualmente en el margen más cercano a Navantia desaparecen en su integridad y la alameda de Esteiro “recuperará o seu papel histórico como gran espazo público e lugar de encontro”, incorporando mobiliario urbano y más especies arbóreas, detalló el alcalde.

Muralla rebajada

Además, la muralla se rebajará hasta los 0,5 metros sobre el nivel de la calle y el cierre metálico que se instalará tendrá 2,60 metros de altura, alcanzando así los 3,10 que piden Navantia y Defensa. Uno de los aspectos más novedosos de este trazado es lo que el regidor denominó “balcón á ría”, que generará un gran banco corrido de piedra de 430 metros, a los que se sumarán otros 18 de madera, papeleras, aparcabicicletas y un punto de recarga de vehículos eléctricos.

Iluminación y coches

En lo que respecta a la iluminación, comentó José Manuel Rey, la propuesta seleccionada contempla la instalación de 55 nuevas farolas de tecnología LED y la plantación de 56 plataneros, “reforzando a continuidade verde do ámbito”, apuntó.

Al margen de los 200 nuevos estacionamientos del parking “interior” de Navantia, se mantendrán alrededor de 150 en superficie que ya existen en la actualidad. “Temos que poñer en valor dúas cousas”, concluyó el alcalde.

“Por un lado”, dijo, “que disporemos de 10.000 metros cadrados de zonas verdes e paseo e, por outra parte, estamos convencidos de que iso é algo perfectamente compatible coa creación de aparcadoiros disuasorios gratuítos”.