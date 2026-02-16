Mi cuenta

Nace la Asociación de Internacionalistas de Galicia, de la mano de alumnado y exalumnado en Ferrol

El cuarto año que se imparte el grado en Relacións Internacionais en el Campus Industrial da sus frutos

Redacción
16/02/2026 13:59
Alumnas y exalumnas integrantes de la junta directiva de la Asociación de Internacionalistas de Galicia –ASIG–
Alumnas y exalumnas integrantes de la junta directiva de la Asociación de Internacionalistas de Galicia –ASIG–
Cedida
La Asociación de Internacionalistas de Galicia –ASIG– ya es una realidad después de su presentación, el pasado viernes, en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol, donde se imparte el título del que emana esta iniciativa. El nuevo colectivo, que ya colaboró en la organización de dos seminarios profesionales, está trabajando ahora en la tercera edición del CouMUN, una simulación sobre el funcionamiento de la ONU que por primera vez se celebrará en la Universidade de Vigo, en su área de Ourense.

Alumnado y exalumnado del grado en Relacións Internacionais integran esta organización sin ánimo de lucro, que nace presidida por las estudiantes Natalia Álvarez e Isabel Rodríguez. Además, la junta directiva también está integrada por Iria Cobas, Teresa Hermida y Carla Rodríguez, como vicepresidentas; Silvana Fábregas, como secretaria, y Sofía Castrillón, como tesorera.

Los estatutos de la ASIG registran, como objetivos principales, la promoción de la acción exterior de Galicia en el ámbito de las relaciones internacionales, el impulso de la imagen, presencia e influencia de la Comunidad en el panorama internacional, así como impulsar iniciativas y crear oportunidades para las personas internacionalistas que forman parte. Con este fin, se crearon distintos grupos de trabajo en función del sector: tecnología, economía y competitividad; paz, seguridad y defensa, y derechos humanos, gobernanza y estados de derecho.

Labor

Esta asociación ya colaboró, junto al coordinador del grado, Jorge Quindimil, en la organización de dos seminarios ofrecidos este mes: los protagonizados por el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, César Salazar, y por el experto en contrainteligencia, exmiembro del CNI, Jorge Gómez.

Además de estar en este momento inmersa en la organización del CouMUN de este año, en su corta trayectoria, la Asig también ha invitado al Campus Industrial de Ferrol, por vía videollamada y con motivo de su propia presentación, al director de la División de Asuntos Jurídicos y a la consejera sénior de la Organización Mundial del Comercio –OCM–, Jorge Castro y María Pereyra.

