Las obras de emergencia en el edificio de la calle Río Novo empiezan este miércoles

El alcalde explica que se siguieron “todos os trámites” y recuerda la “complexidade” de las ejecuciones subsidiarias

Redacción
16/02/2026 23:04
Edificio rúa Novo
La calle estará cortada hasta el inicio de los trabajos de consolidación
Emilio Cortizas
El periodo vacacional de Carnaval que recoge el convenio provincial de la construcción retrasa la realización de las obras de emergencia en el edificio del número 5 de la calle Río Novo, en Ferrol Vello, que en la tarde del sábado sufrió el desprendimiento de parte de la cubierta. 

El inmueble, como denunciaron los vecinos el domingo, lleva décadas en un estado ruinoso y el Concello había enviado ya los requerimientos para que la propiedad actuase de urgencia, la última, con la publicación de la notificación el pasado mes de diciembre en el Boletín Oficial del Estado.

El alcalde enumeró los trámites que la administración local ha seguido para revertir el estado del edificio, que ya fue objeto de sendos decretos para la toma de medidas cautelares de urgencia en 2019 y 2023, sin que el propietario las realizase.

De hecho, el destinatario del requerimiento tenía diez días hábiles de plazo para comparecer en Urbanismo y conocer el detalle del expediente, pero ese encuentro no llegó a producirse. En el documento se le informaba de la incoación del expediente de ejecución subsidiaria para la realización de las obras propuestas por el arquitecto municipal a comienzos de diciembre, en concreto las referidas al vaciado y consolidación del edificio, con las demoliciones parciales “estrictamente necesarias para garantizar la conservación de las características y elementos singulares del edificio”.

En esa línea, se incluían las actuaciones que ya figuraban en los decretos de 2019 y 2023 para evitar riesgos a las personas y a los bienes, es decir, el desmontaje de los tramados y vigas de madera que quedan en pie, incluida la cubierta, excepto las que se encuentren en buen estado. También se ordenaba la limpieza y vaciado de escombros, el apuntalamiento de la fachada hacia la calle y del muro medianero, el cierre de huecos y la ejecución de un paso cubierto en la fachada para proteger a los viandantes frente a la posible caída de materiales”. El importe de las actuaciones supera los 55.000 euros.

Proceso largo

El regidor aseguró que los trámites para las ejecuciones subsidiarias “son moi complexos” porque se trata de “propiedades privadas”. En ese sentido, defendió la actuación del área de Urbanismo, pues ha seguido “escrupulosamente todos os prazos, ata chegar a este último, coa notificación no BOE da execución subsidiaria”

Cabe recordar que el anuncio se publicó en la edición del 30 de diciembre, por lo que, teniendo en cuenta los plazos, “non deu tempo a actuar antes”. Además de este inmueble, otros dos del centro de Ferrol se encuentran en este mismo proceso. Se trata de los del número 52 de San Francisco y también del antiguo edificio de Hacienda, en el barrio de A Magdalena, confirma el departamento de Urbanismo que dirige Blanca García. 

Conversaciones con el Ministerio de Cultura

Por otra parte, el alcalde reconoció que en las últimas semanas se han producido conversaciones con el Ministerio de Cultura para concretar los términos de la colaboración en la rehabilitación y puesta en valor de la casa natal de Carvalho Calero, otro de los inmuebles que ha sufrido las consecuencias de las condiciones meteorológicas de las últimas semanas. 

“Estamos en contacto pero, de momento, son encontros de carácter máis interno sobre os que non podemos dar máis detalles”, apuntó José Manuel Rey en su comparecencia semanal. En todo caso, sí subrayó que esta actuación “é prioritaria para este goberno”. Como se recordará, fue en septiembre cuando la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, anunció la disposición de su homólogo de Cultura, Ernest Urtasun, de contribuir a la recuperación del inmueble y a la difusión de su figura.

