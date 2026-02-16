Eva Martínez Montero: “Me gustaría volver a la política municipal en Ferrol si la militancia quiere”

Eva Martínez deja su puesto de edila en el grupo socialista con el que estuvo en el gobierno y, ahora, en la oposición Daniel Alexandre

Eva Martínez Montero es periodista y política. Ahora deja a un lado su puesto de concejala para centrarse en su profesión. Regresa a segunda fila, aunque su interés por el municipalismo deja claro que volverá a Ferrol. Verónica Gómez Formoso ocupará su escaño.

La renuncia en el pasado pleno estuvo cargada de emotivas palabras por parte de todos los grupos municipales. ¿Se lleva buenas relaciones?

Dentro de la tristeza que ya dije en su momento que me provocaba el tener que tomar esta decisión, sí que me voy satisfecha en ese sentido. La verdad es que yo creo que a todos nos gusta que, cuando nos vamos de un sitio, la mayoría de la gente te diga lo que me han dicho mis compañeros porque al fin y al cabo pasamos muchísimo tiempo juntos, no solo con los del grupo, sino también con los demás. Yo creo que me voy, no con 25 amigos, pero sí con buenos compañeros y compañeras en general y con algún amigo o amiga, y no solo en mi bancada, sino también en la de los que me encuentro enfrente.

Estuvo en el gobierno y en la oposición, ¿cómo valora esas dos etapas?

Desde la perspectiva de tener menos responsabilidad, en la oposición es todo más sencillo, aunque hay que fiscalizar y aportar. Hay que pensar en ideas y en proyectos y yo creo que eso no es una responsabilidad baladí. Pero obviamente me quedo con el gobierno a pesar de que fue muchísimo más duro; gobernar con ocho de 25, y con una pandemia mundial y llevando, en mi caso, el área de Servicios Sociales en esos momentos. Aún así, volvería, sin duda, a repetir.

¿Qué momento más difícil y más satisfactorio destacaría de su paso por el Concello?

Lo más duro fue la pandemia, yo creo que para todo el mundo, incluso para las personas que no tenían ninguna responsabilidad de gobierno ni de Concello. Fue un shock, superó todas las expectativas de todo el mundo, pero para mí fue el momento más duro, profesional pero también personalmente. Durante el confinamiento, por ejemplo, mi hija estuvo con mis padres, yo no estuve viviendo con ella. Iba al albergue que habíamos abierto en la Casa del Mar, al Banco de Alimentos, y de camino saludaba a mi hija desde el ascensor y ya estaba.

Desde Servicios Sociales haber reconducido, por ejemplo, el contrato de ayuda en el hogar, que a mí me costó mucho desgaste, fue muy gratificante, por las personas a las que se dirige. En Patrimonio histórico, intenté más que llegar a cerrar la candidatura de Patrimonio Mundial, que es por otro lado la gran pena con la que me quedo: que Ferrol se quisiese un poco más, poniendo el acento en la promoción del patrimonio histórico, tanto de la Ilustración como del Modernismo

Ya compatibilizaba su cargo de edila con el de asesora de comunicación en el gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones. ¿Por qué ahora deja el Concello y cuál será su cometido esta vez en Madrid?

Realmente no es un cambio tan grande. Hoy me comentaba una compañera de la otra bancada, me decía: “¿Y cuándo te vas para Madrid?”. Y yo respondí: “Me voy el domingo, como todas las semanas”. O sea, ya llevaba dos años compaginando la tarea de asesora de comunicación con la de concejala en la oposición. Para ello, ya en su momento renuncié a la dedicación exclusiva en Ferrol, inicié una nueva etapa en Madrid, dedicándome además a lo que más me gusta, que es mi profesión, la comunicación, y por otro lado, también, sin olvidar la parte política. Ahora, desde hace un par de semanas, me han ofrecido la posibilidad de dar un pasito más y asumo la jefatura de gabinete. Es un reto personal y profesional importante y me gusta, cuando estoy en un sitio, estar de verdad. Y para eso tengo que dejar el Concello.

En el pleno de despedida, todos los grupos hicieron hincapié en que tenían claro que volvería a Ferrol, no solo desde el punto de vista personal, sino político. ¿Tiene pensado, dentro del partido, dar algún paso al frente?

De momento es pronto para tomar decisiones, aún me estoy yendo, quiero organizar esta etapa en mi vida. Lo que sí es cierto es que, y no me he escondido nunca, a mí la política municipal me apasiona. Soy una firme defensora del municipalismo y de la política cercana y del cara a cara con la ciudadanía, creo que es donde se puede hacer un papel más importante en muchos ámbitos de la vida de las personas. Ferrol es la ciudad por la que yo estoy en política activa, ¿cómo y cuándo? Pues no lo sé, iremos viendo cómo se suceden los acontecimientos, cómo va evolucionando todo también en el panorama nacional. Ahora me quiero centrar en mi trabajo en Madrid, sin olvidar Ferrol.

El propio Ángel Mato le lanzaba el ofrecimiento de regresar a donde decida, ¿le gustaría dirigir la agrupación o ser candidata a la Alcaldía, por ejemplo?

Es algo que, de momento, no tengo en mente o desde luego no tengo decidido. Si en algún momento volviese a Ferrol, siempre he dicho que a mí me gusta mucho más la gestión que lo orgánico. Creo que el partido es importante, creo que uno no milita y defiende unas siglas por nada. Pero donde yo me siento más capaz es en el ámbito de la gestión. No sé qué va a ser, qué va a pasar, dónde voy a estar... Pero estaré donde el partido quiera que esté y con eso me refiero a la militancia del partido, y si quiere que yo forme parte de un proyecto, sea donde sea, pues yo lo haré encantada, porque lo que tengo claro es que no tengo ninguna ambición política fuera de Ferrol.