Tramo de Esteiro dentro del proyecto de "Abrir Ferrol al mar"
Urbanismo

Así será la fase de Esteiro de "Abrir Ferrol al mar"

Prace ejecutará los trabajos por un importe de 2,7 millones

Redacción
16/02/2026 13:28

La Xunta de Goberno ha aprobado este lunes la adjudicación de la fase de Esteiro del proyecto "Abrir Ferrol al mar", un tramo de unos 600 metros que dará continuidad al carril bici y la senda peatonal que se está ejecutando en Irmandiños y que supondrá un cambio sensible en la movilidad de la zona, con las rotondas de Mac Mahón con la avenida de Esteiro y la calle Españoleto. 

También se habilitará un aparcamiento de 200 plazas tras el muro lateral de la puerta principal de Navantia y se recuperará el acceso de la antigua Escola Obreira, en donde se instalarán las placas con los nombres de todas las personas que pasaron por ella. 

La empresa Prace Servicios y Obras será la encarga de realizar esta fase que llega hasta la puerta histórica del astillero. Lo hará por 2,7 millones y en un plazo que no superará los 15 meses

