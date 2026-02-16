Mi cuenta

Diario de Ferrol

Aparatosa colisión frontal en Caranza al meterse un coche en dirección prohibida

Sucedió en el tramo de la avenida de As Telleiras que une la Escaño con el Auditorio y uno de los conductores resultó herido leve

Redacción
16/02/2026 19:34
Accidente en Telleiras
Los dos vehículos implicados en el accidente de este lunes
Emilio Cortizas
Un hombre ha resultado herido este lunes como consecuencia de una aparatosa colisión frontal que se registró en torno a las cinco de la tarde en la avenida Telleiras, en el tramo que discurre entre la entrada a la Escuela Antonio de Escaño y el Auditorio de Ferrol.

Según testigos presenciales, un turismo accedió por dirección contraria en la rotonda donde confluye esa vía principal que conduce al centro del barrio de Caranza con la Travesía de Bazán, llegando a circular varios metros por un carril que no le correspondía hasta que se topó de frente con una furgoneta y se produjo el choque. 

La Central de Emergencias del 112 Galicia recibió el aviso y dio la alerta a Urxencias Sanitarias-061, que atendió al conductor del vehículo de carga, que resultó herido leve. También se desplazaron hasta allí la Policía Local y los Bomberos, estos últimos encargándose de limpiar desde las 17.51 horas una mancha de aceite que estaba en la calzada tras el siniestro.

Muy rápido

Traslada el Concello de Ferrol que las primeras pesquisas apuntan a un exceso de velocidad del Citroën Xsara, entrando en la glorieta tan rápido que no pudo dar la curva y continuó recto en sentido opuesto hasta chocar con la furgoneta Opel. No obstante, apuntan las mismas fuentes que el conductor dio negativo en los controles que se le realizaron.

Accidente en Telleiras
Los efectivos del parque de A Gándara limpiando la calzada
Emilio Cortizas

Debido al siniestro, los agentes municipales tuvieron que reorganizar el tráfico en la zona y se produjeron desvíos para evitar retenciones porque el carril donde chocaron quedó temporalmente inhabilitado. 

