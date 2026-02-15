Vecinos de Esteiro denuncian el estado del parque Pablo Iglesias

Hay varias zonas anegadas en el parque Emilio Cortizas

Hace meses que un grupo de vecinos del entorno del parque Pablo Iglesias, en Esteiro, viene denunciando el mal estado en el que se encuentra la zona, especialmente en la época de lluvias. Las últimas semanas, con abundantes precipitaciones prácticamente todos los días, no han hecho sino agravar la situación.

Según explica uno de los residentes, en el parque “non hai nin unha soa reixa de recollida de augas pluviais que se atope en bo estado”, lo que deriva en que se formen “fochancas” que lo que provocan es que “aumente o perigo” teniendo en cuenta que justo al lado hay un parque infantil. “Caídas, tropezos e algún susto máis son relativamente frecuentes”, señala.

FeC exige al Concello que realice las mejoras comprometidas para el parque Pablo Iglesias Más información

Las deficiencias que destacan los vecinos se amplían también al tramo de la avenida de Esteiro que discurre paralelo al parque. Afirman que el estado de pavimentación del vial es “precario” y que no hay “nin un só paso de peóns visible, pois todos están despintados, ademais de que moitos nin tan sequera contan con adaptación para persoas con mobilidade reducida”.

Hay tramos donde faltan los sumideros y han tenido que señalizar Emilio Cortizas

En ese sentido, llaman la atención sobre el comportamiento incívico de algunos conductores. “Son imprudentes”, subraya un vecino, pues, “aínda que son conscientes do estado de abandono que sofre esta parte, aparcan xusto enriba dos pasos de peóns, como se non existisen”, por lo que “cruzar dunha beirarrúa a outra convértese nunha auténtica aventura e carreira de obstáculos, máxime cando se leva un carriño dun bebé ou cando se vai en cadeira de rodas”.

“Mantemento”

Por ello, los residentes le piden al Concello que acometa estas labores que, además, no suponen un desembolso extraordiario. “Son tarefas de simple mantemento que resolverían problemas de inseguridade que vimos padecendo desde hai meses”, señalan antes de urgir al ejecutivo a que “se poña as pilas e tome cartas no asunto”.

El riesgo es evidente para los viandantes Emilio Cortizas

Cabe recordar que desde el año pasado, grupos de la oposición vienen pidiendo regularmente que se solventen estas carencias que, además, afectan también al alumnado que se traslada a pie al IES Sofía Casanova.

El Concello, por su parte, ha licitado esta misma semana el contrato de mantenimiento de infraestructuras por un periodo de dos años y un importe que ronda los dos millones, con los que, señaló el alcalde, espera solucionar las “carencias”.