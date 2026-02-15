Vecinos de Canido completaron el “Roteiro das fochancas” para denunciar el estado de varios viales

El grupo recorrió varias calles del barrio.jpg Cedida

Un grupo de vecinos y vecinas de Canido participaron este domingo en la primera edición del “Roteiro das fochancas”, una iniciativa de carácter lúdico que se propuso denunciar el estado de algunos viales del barrio. Las personas que completaron el recorrido, que salió de la plaza de la Tahona, portaron todo tipo de complementos de playa y piscina.

La jornada estuvo organizada por la Asociación Veciñal, la Sociedade Recreativa e Deportiva Canido y Muíño do Vento. En la misma estuvieron presentes también los portavoces de los grupos municipales de Bloque Nacionalista Galego y Ferrol en Común, Iván Rivas y Jorge Suárez, además de miembros de Ferrolterra Antiga.