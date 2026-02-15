Mucho más que árboles caídos: la sucesión de borrascas provoca la muerte de aves oceánicas, que llegan a las costas de Ferrolterra

Ejemplares varados en la playa ferrolana de Penencia Cedida

La sucesión incesante de borrascas en el Atlántico que está protagonizando el inicio de este año está dejando tras de sí un rastro de innumerables incidencias. Más allá inundaciones, desprendimientos o caída de árboles, las consecuencias son visibles estos días en los arenales de Ferrolterra.

Así, en las últimas horas han aparecido múltiples ejemplares de aves marinas muertas —sobre todo, frailecillo atlántico (Fratercula arctica), arao común (Uria aalge) y gaviotas pelágicas como las tridáctilas (Rissa tridactyla)— en las playas de Penencia y Sartaña (Ferrol) o Seselle (Ares).

¿El motivo? Según explica el presidente de la delegación de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) en Ferrol, Xan Rodríguez Silvar, este fenómeno responde a la falta de respiro que los temporales dan, también, a estos animales.

Ferrolterra: un amplio paraíso natural para los amantes de la ornitología Más información

“De Finisterre a Vigo lévanse contado máis de mil, aínda que aquí, polo momento, apareceron menos”, comenta el experto, señalando que “a sucesión de temporais mariños impídelles alimentarse. Perden as forzas e a impermeabilidade da súa plumaxe e unha parte pequena remata abeirada na costa”, lamenta Silvar.

Manchas

El presidente de la SGHN apunta, además, que algunos de estos ejemplares de aves marinas aparecieron con manchas de petróleo. En este sentido, indica que "pode proceder do que aínda gardan naufraxios en Bretaña, coma o do 'Erika'".

Otro de los posibles orígenes de estas manchas estaría, señala el experto, en el lavado de tanques de buques cerca de las costas gallegas, una acción ilegal conocida como "sentinazo" que consiste en vaciar las aguas sucias, aceites o el combustible que las embarcaciones acumulan en la su parte más baja, la sentina, directamente al mar.