Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Mucho más que árboles caídos: la sucesión de borrascas provoca la muerte de aves oceánicas, que llegan a las costas de Ferrolterra

El mal tiempo impide que puedan alimentarse y que pierdan la impermeabilidad de su plumaje

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
15/02/2026 13:00
Ejemplares varados en la playa ferrolana de Penencia
Ejemplares varados en la playa ferrolana de Penencia
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La sucesión incesante de borrascas en el Atlántico que está protagonizando el inicio de este año está dejando tras de sí un rastro de innumerables incidencias. Más allá inundaciones, desprendimientos o caída de árboles, las consecuencias son visibles estos días en los arenales de Ferrolterra.

Así, en las últimas horas han aparecido múltiples ejemplares de aves marinas muertas —sobre todo, frailecillo atlántico (Fratercula arctica), arao común (Uria aalge) y gaviotas pelágicas como las tridáctilas (Rissa tridactyla) en las playas de Penencia y Sartaña (Ferrol) o Seselle (Ares)

¿El motivo? Según explica el presidente de la delegación de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) en Ferrol, Xan Rodríguez Silvar, este fenómeno responde a la falta de respiro que los temporales dan, también, a estos animales.

Ferrolterra: un amplio paraíso natural para los amantes de la ornitología

Más información

De Finisterre a Vigo lévanse contado máis de mil, aínda que aquí, polo momento, apareceron menos”, comenta el experto, señalando que “a sucesión de temporais mariños impídelles alimentarse. Perden as forzas e a impermeabilidade da súa plumaxe e unha parte pequena remata abeirada na costa”, lamenta Silvar.

Manchas

El presidente de la SGHN apunta, además, que algunos de estos ejemplares de aves marinas aparecieron con manchas de petróleo. En este sentido, indica que "pode proceder do que aínda gardan naufraxios en Bretaña, coma o do 'Erika'".

Otro de los posibles orígenes de estas manchas estaría, señala el experto, en el lavado de tanques de buques cerca de las costas gallegas, una acción ilegal conocida como "sentinazo" que consiste en vaciar las aguas sucias, aceites o el combustible que las embarcaciones acumulan en la su parte más baja, la sentina, directamente al mar. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Campo de Maniños Racing de Ferrol juvenil contra Solares

Más de lo mismo para el equipo juvenil del Racing de Ferrol
Redacción
Fútbol. Somozas contra Céltiga

La falta de efectividad del Somozas le impide pasar del empate ante un eficaz Gran Peña
Redacción
El ideal gallego

El paro de larga duración sigue enquistado en Ferrol pese a la coyuntura
X. Fandiño
La zona ha quedado acordonada por la Policía Local

El derrumbe interior de un edificio en Ferrol Vello obliga a acordonar la zona
Redacción