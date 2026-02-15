Mi cuenta

Llaveros, móviles, carteras... y una mesa de mezclas buscan a su dueño en la Oficina de Atención Cidadá de Ferrol

Entre los objetos depositados hay también una bici, dos cámaras fotográficas y 11 llaves de coche

Redacción
15/02/2026 22:25
El Boletín Oficial de la Provincia –BOP– del pasado jueves, 12 de febrero, publicó la relación de objetos perdidos depositados en la Oficina de Atención Cidadá del Concello de Ferrol, en la planta baja, a lo largo del tercer trimestre del año. La lista, que tiene un carácter genérico para impedir que puedan ser identificados por personas que no son propietarias de los mismos, se expone también en la página web municipal. Las personas interesadas pueden pasar por la oficina para retirarlos, tras facilitar una serie de datos.

Entre los objetos recogidos, los más numerosos son los documentos personales –106–, seguidos de los llaveros de vivienda –31–, carteras y billeteras –27– y teléfonos móviles. Las gafas graduadas –15–, las llaves de coche –11– y las carteras portadocumentos –10– son los siguientes.

Junto a estos y otros también más comunes, como monederos –nueve–, gafas de sol, estuches, mochilas, mandos a distancia o riñoneras, llama la atención la pérdida de objetos que podrían pasar menos desapercibidos como una bicicleta, dos cámaras fotográficas, un ordenador portátil, un dispositivo GPS, dos tablets y hasta una mesa de mezclas.

Cabe recordar que la relación de objetos depositados en la Oficina de Atención Cidadá es solo del tercer trimestre del año pasado, pero las personas que crean que algo que perdieron pueda estar en el Concello deben saber que también se conservan más antiguos, en concreto hasta dos años antes. Si, transcurrido ese tiempo, no aparece el propietario, la Policía se pondrá en contacto con la persona que lo encontró para que lo recoja, según especifica el reglamento. Puede obtenerse más información en el teléfono 981 944 000 o en el correo acidadania@ferrol.es. 

