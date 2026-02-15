Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Javier Gutiérrez recibirá la Faba de Plata de la peña asturiana de Ferrol

El actor recogerá el galardón el próximo 21 de febrero en la capilla del Torrente durante un acto que será emotivo

Redacción
15/02/2026 18:24
Javier Gutiérrez en imagen de archivo, durante una entrevista con este periódico
Javier Gutiérrez en imagen de archivo, durante una entrevista con este periódico
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Asociación Asturiana de Ferrolterra-Peña Les Fabes otorgará su galardón anual al actor Javier Gutiérrez, nacido en el Principado, pero criado en la ciudad naval. Así, cuando parecía que el ganador de dos Goya ya había recibido todos los reconocimientos en su tierra de adopción, recogerá también la Faba de Plata el próximo día 21 de febrero. 

Explican desde la entidad que el año pasado no pudo realizarse la entrega por “compromisos profesionales”, por lo que se trata de la edición 2025 del premio, cuyo acto de entrega tendrá lugar en la capilla del centro cultural Torrente Ballester a las 19.30 horas. 

La Peña Les Fabes llora la inesperada muerte de Manuel Otero, vicepresidente de los asturianos en Ferrol

Más información

Recuerdan que este homenaje se lo otorgan a “personas e instituciones que, a través de su trayectoria personal o profesional, han contribuido a fortalecer los lazos culturales, sociales y humanos entre Asturias y Ferrolterra, manteniendo viva una relación histórica basada en el respeto, la colaboración y la identidad compartida”. 

En este caso, Gutiérrez cumple con creces con los requerimientos. De hecho, fue en la localidad asturiana de Luanco donde nació y, dicen, “representa de manera ejemplar ese vínculo entre ambas tierras”, añadiendo asimismo que “su brillante carrera artística lo ha convertido en uno de los actores más prestigiosos del panorama nacional”. 

La labor de la ferrolana Daría Blanco Núñez se homenajea con la Faba de Plata 2024

Más información

No obstante, destacan “especialmente su estrecha relación con Ferrol y con Asturias, territorios que forman parte esencial de su biografía emocional, y que el actor ha sabido proyectar con orgullo a lo largo de toda su trayectoria profesional” y avanzan que el acto de entrega de la Faba se desarrollará en un “marco cultural e institucional”, contando con la presencia de autoridades y agentes socioculturales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Racing, durante el partido contra el Tenerife

El triunfo del Racing de Ferrol trasciende de lo numérico
Juan Quijano
Edificio de la casa consistorial naronesa

Narón redefine el futuro de los cuidados a domicilio con un nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar
Verónica Vázquez
Concello de San Sadurniño

Últimos días para participar en procesos selectivos de empleo en San Sadurniño
Redacción
Estado de los trabajos en el interior del inmueble municipal

Avanzan los trabajos para la creación de un coworking en la nave municipal de Cabanas
Redacción