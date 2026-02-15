Javier Gutiérrez recibirá la Faba de Plata de la peña asturiana de Ferrol

Javier Gutiérrez en imagen de archivo, durante una entrevista con este periódico Jorge Meis

La Asociación Asturiana de Ferrolterra-Peña Les Fabes otorgará su galardón anual al actor Javier Gutiérrez, nacido en el Principado, pero criado en la ciudad naval. Así, cuando parecía que el ganador de dos Goya ya había recibido todos los reconocimientos en su tierra de adopción, recogerá también la Faba de Plata el próximo día 21 de febrero.

Explican desde la entidad que el año pasado no pudo realizarse la entrega por “compromisos profesionales”, por lo que se trata de la edición 2025 del premio, cuyo acto de entrega tendrá lugar en la capilla del centro cultural Torrente Ballester a las 19.30 horas.

La Peña Les Fabes llora la inesperada muerte de Manuel Otero, vicepresidente de los asturianos en Ferrol Más información

Recuerdan que este homenaje se lo otorgan a “personas e instituciones que, a través de su trayectoria personal o profesional, han contribuido a fortalecer los lazos culturales, sociales y humanos entre Asturias y Ferrolterra, manteniendo viva una relación histórica basada en el respeto, la colaboración y la identidad compartida”.

En este caso, Gutiérrez cumple con creces con los requerimientos. De hecho, fue en la localidad asturiana de Luanco donde nació y, dicen, “representa de manera ejemplar ese vínculo entre ambas tierras”, añadiendo asimismo que “su brillante carrera artística lo ha convertido en uno de los actores más prestigiosos del panorama nacional”.

La labor de la ferrolana Daría Blanco Núñez se homenajea con la Faba de Plata 2024 Más información

No obstante, destacan “especialmente su estrecha relación con Ferrol y con Asturias, territorios que forman parte esencial de su biografía emocional, y que el actor ha sabido proyectar con orgullo a lo largo de toda su trayectoria profesional” y avanzan que el acto de entrega de la Faba se desarrollará en un “marco cultural e institucional”, contando con la presencia de autoridades y agentes socioculturales.