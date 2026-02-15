Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

FeC urge al gobierno local a darle el “impulso definitivo” al Plan Especial de Ferrol Vello

La formación política se reunió esta semana con la directiva de la entidad vecinal del barrio

Redacción
15/02/2026 18:18
Vecinos de Ferrol Vello frente al inmueble acordonado por la Policía Local
Vecinos de Ferrol Vello frente a la parte posterior de la casa de Carvalho Calero que se derrumbó hace un par de semanas
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ferrol en Común insta al gobierno local a darle el “impulso definitivo” al Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Ferrol Vello, un proceso que debería estar listo en noviembre del año pasado, según la planificación municipal. Como se recordará, el Pepri anterior fue anulado por el Tribunal Supremo en 2022. 

La formación política se reunió esta semana con la directiva de la entidad vecinal del barrio para recoger sus preocupaciones y demandas. Así, FeC apunta que el “potencial” de la zona se ve “freado pola inacción do goberno”, al que le pide que obligue a los propietarios de los inmuebles en mal estado a realizar los trabajos necesarios para revertir la situación. 

La zona ha quedado acordonada por la Policía Local

El derrumbe interior de un edificio en Ferrol Vello obliga a acordonar la zona

Más información

Este deterioro, señala FeC, “pode provocar a xentrificación e a entrada de fondos especulativos, ademais de supor un risco grave para as persoas, como vén de pasar cos desprendementos da casa de Carvalho Calero”. 

Además, Ferrol en Común aprecia un “deterioro xeralizado do mantemento do barrio”, con calles “sombrías” y velocidades “excesivas” en las áreas recientemente rehabilitadas. La AVV pide para ellas “xardineiras disuasorias” y también un paso de peatones del que carece la calle Espartero en ese tramo. 

Consultorio

Por otro lado, FeC advierte de que la inminente jubilación del médico del consultorio Manuel Comellas debe llevar al Sergas a “convocar inmediatamente a praza” para evitar los desplazamientos al ambulatorio de la plaza de España. 

Además, la organización reclama la peatonalización de las calles Castro, Conchas, Cristo y Mártires, que “pode e debe facerse de inmediato co fin de mellorar a calidade de vida dos seus residentes” y para “facer un barrio realmente sostible e respectuoso, gañando espazo para as persoas”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Racing, durante el partido contra el Tenerife

El triunfo del Racing de Ferrol trasciende de lo numérico
Juan Quijano
Edificio de la casa consistorial naronesa

Narón redefine el futuro de los cuidados a domicilio con un nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar
Verónica Vázquez
Concello de San Sadurniño

Últimos días para participar en procesos selectivos de empleo en San Sadurniño
Redacción
Estado de los trabajos en el interior del inmueble municipal

Avanzan los trabajos para la creación de un coworking en la nave municipal de Cabanas
Redacción