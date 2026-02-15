FeC urge al gobierno local a darle el “impulso definitivo” al Plan Especial de Ferrol Vello

Vecinos de Ferrol Vello frente a la parte posterior de la casa de Carvalho Calero que se derrumbó hace un par de semanas Emilio Cortizas

Ferrol en Común insta al gobierno local a darle el “impulso definitivo” al Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Ferrol Vello, un proceso que debería estar listo en noviembre del año pasado, según la planificación municipal. Como se recordará, el Pepri anterior fue anulado por el Tribunal Supremo en 2022.

La formación política se reunió esta semana con la directiva de la entidad vecinal del barrio para recoger sus preocupaciones y demandas. Así, FeC apunta que el “potencial” de la zona se ve “freado pola inacción do goberno”, al que le pide que obligue a los propietarios de los inmuebles en mal estado a realizar los trabajos necesarios para revertir la situación.

Este deterioro, señala FeC, “pode provocar a xentrificación e a entrada de fondos especulativos, ademais de supor un risco grave para as persoas, como vén de pasar cos desprendementos da casa de Carvalho Calero”.

Además, Ferrol en Común aprecia un “deterioro xeralizado do mantemento do barrio”, con calles “sombrías” y velocidades “excesivas” en las áreas recientemente rehabilitadas. La AVV pide para ellas “xardineiras disuasorias” y también un paso de peatones del que carece la calle Espartero en ese tramo.

Consultorio

Por otro lado, FeC advierte de que la inminente jubilación del médico del consultorio Manuel Comellas debe llevar al Sergas a “convocar inmediatamente a praza” para evitar los desplazamientos al ambulatorio de la plaza de España.

Además, la organización reclama la peatonalización de las calles Castro, Conchas, Cristo y Mártires, que “pode e debe facerse de inmediato co fin de mellorar a calidade de vida dos seus residentes” y para “facer un barrio realmente sostible e respectuoso, gañando espazo para as persoas”.