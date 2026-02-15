“Estamos asustados e fartos: isto non se pode consentir”
La AVV de Ferrol Vello expresa su preocupación por los últimos derrumbes y pide sanciones
El derrumbe interior de un edificio en la calle Río Novo este sábado por la tarde es el último de una secuencia de cinco incidentes en las últimas semanas que, “afortunadamente”, señala la presidenta de la Asociación de Vecinos, María José Peniza, se saldaron sin daños personales, pero que han disparado la “preocupación” entre los residentes en las zonas más sensibles. “Estamos asustados e moi fartos”, aseguraba ayer antes de subrayar que “a sorte cambia dun día para outro e polo de agora os incidentes remataron co derrubamento cara ao interior dos inmobles”.
El mal tiempo, con viento y lluvia desde que comenzó el año, está acelerando el deterioro de edificios ruinosos como el de la calle Río Novo, pero en el barrio hay otros que son susceptibles de correr la misma suerte. “Neste caso, levabamos moito tempo, como co do número 52 de San Francisco, os máis perigosos, demandando unha actuación: hai moitas denuncias e, sobre todo, moito medo por parte dos residentes dos edificios do lado, como é o caso, con silvas tapándolle as fiestras”.
Desde la entidad vecinal se lleva tiempo solicitando ejecuciones subsidiarias y, según explica, en el caso del inmueble de Río Novo, esa medida estaba en el Juzgado de Ferrol esperando la orden de entrada en el edificio”. En esa línea, Peniza cree que es “fundamental” que las sanciones “cheguen axiña e sexan contundentes” porque acciones como “a colocación dunhas vallas móbiles non solucionan nada”.
El problema, explica, está en que muchos de los edificios que tienen un estado de deterioro muy avanzado están “en mans de empresas que mercaron moi barato no seu momento” y, además, “cremos que o que están agardando é precisamente a que caian para non ter que facer nada e simplemente levantar un novo edificio”. Con todo, Peniza reconoce que la otra casuística también es una vieja conocida: herencias sobre las que los beneficiarios no se ponen de acuerdo, con las consecuencias esperables. “Pero iso, a nós, sexa unha situación ou outra, dános igual e, se o propietario non o fai, ten que asumilo o Concello e despois pasarlle a factura”.
“O que hai que facer é executar as sancións; moitos están en mans de empresas que non van facer nada”
Así, Peniza explica que hay modelos que funcionan bien. “Nalgúns sitios o que se fai, tras adquirilos o Concello, é sacalos á venda por un prezo moi baixo co compromiso de que en ‘x’ tempo a obra estea feita. Non sei se é a mellor opción, pero o que temos claro é que algo hai que facer, porque estamos realmente asustados e hai unha preocupación e tamén unha frustración moi grande, sobre todo por parte das persoas que no seu momento se preocuparon de arranxar ou rehabilitar os edificios e que viven con medo de que poida pasar algo grave no do lado”.
Plan Especial
En estos momentos, Ferrol Vello no tiene en vigor ningún Plan Especial de Protección y Rehabilitación. El último como se recordará, fue anulado en el mandato anterior, en marzo de 2022, por parte del Tribunal Supremo. Treinta y dos meses después, en noviembre de 2024, el alcalde, José Manuel Rey, anunció la adjudicación de la redacción del nuevo documento al Colectivo CCRS por un importe de 75.625 euros, con el plazo máximo de un año para entregarlo al Concello.
El gobierno local explica que el plan ya está redactado y que actualmente está siendo revisado por los técnicos municipales del área de Urbanismo, “con el objetivo de proceder próximamente a su aprobación inicial”. Será, apuntó en su momento el regidor, una herramienta esencial, pues “non ter plan implica a paralización na recuperación do barrio máis antigo da cidade”.
Eso es, en esencia, lo que ha pasado y lo que los vecinos de la zona temen que siga pasando, teniendo en cuenta además las condiciones meteorológicas y las previsiones para las próximas semanas.
“Houbo tempo de facelo”, asegura la presidenta de la AVV, que hace memoria. “Desde os anos 70 e 80, cando se acabou de construír o barrio de Caranza e moitos veciños de aquí marcharon, cantos plans se presentaron? Cantos se fixeron? E como estamos? Non vou dicir que non melloraramos desde entón, porque si que melloramos, pero o que nos anos 80 era vello agora, no 2026, é máis vello”. Por ello, Peniza insiste en llamar la atención de las administraciones. “Eu normalmente son optimista, pero a verdade é que costa moito cando ves o que está a pasar. Estamos fartos. Hai que axudar a este barrio porque non temos nada”.
Las obras de emergencia comienzan este lunes
La concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, se presentó en la tarde del sábado en la calle Río Novo junto con técnicos municipales para valorar la situación. Allí se comprometió con los vecinos a que las obras de emergencia –que se están ejecutando también en lo que en su día fue la casa naval de Ricardo Carvalho Calero– comenzarán “a primera hora de la este lunes”. En Río Novo, el derrumbe de parte de la cubierta del edificio es consecuencia de un deterioro de muchos años. El objetivo de los trabajos que impulsa el Concello es evitar nuevos episodios en este inmueble y asegurar el entorno, aunque, explica la presidenta de la AVV, a los del edificio colindante se les recomendó no ir al garaje mientras tanto.