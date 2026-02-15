Colapso en los archivos diocesanos de Mondoñedo-Ferrol por las solicitudes de nacionalidad

En el archivo mindoniense se está produciendo un "embudo" por la solicitud masiva de partidas de nacimiento Cedida

La Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el 21 de octubre de 2023 amplió los supuestos de adquisición de la nacionalidad española, un cambio que, en su desarrollo, sobrecargó los archivos diocesanos como el de Mondoñedo.

La norma establece que podrán optar a esta condición aquellas personas que cumplan uno de estos tres supuestos. El primero, que el demandante haya nacido fuera de España y cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubieran sido originariamente españoles pero que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

Otro caso es que, naciendo en el exterior, la madre del solicitante hubiese perdido la nacionalidad española por casarse con un extranjero antes del 29 de diciembre de 1978. Y, por último, si la persona que lo pide es mayor de edad y a uno de sus progenitores le fue reconocida la nacionalidad española de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática o con la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.

El plazo establecido para poder solicitarla venció, tras una prórroga de un año, hace cuatro meses, pero los trámites se prolongarán durante algún tiempo más porque el límite se fijó para la propia petición –una inscripción–, no para aportar toda la documentación.

Entre los papeles que la Administración central exige está la partida de nacimiento. En este caso, buena parte de estos documentos se localizan en los archivos parroquiales o diocesanos, que a lo largo de estos más de tres años de proceso han soportado una carga de trabajo considerable. Es el caso del Archivo Diocesano de Mondoñedo –que abarca 40 concellos de las provincias de A Coruña y Lugo y un total de 422 parroquias– que dirige Félix Villares y que, con la colaboración de un compañero de la diócesis y de un “corpo” de personas voluntarias consiguió resolver con éxito, solo en 2025, 3.130 solicitudes. La carga de trabajo no es menor, teniendo en cuenta que ese es el resultado final de un proceso que muchas veces, explica, comienza con un correo muy vago e impreciso.

“En todo o ano pasado recibimos arredor de 8.000 correos electrónicos”, explica Villares. La diferencia entre esta cantidad y el número de cartas que se remiten está en que las 3.130 son las partidas que se encontraron en los libros, pero también la depuración de los mensajes recibidos. “A min chegáronme a pedir partidas de Canarias porque a xente que está fóra non sabe o que é unha diócese e tampouco soen distinguir a división provincial: para eles todo é España ou Galicia. Algunha vez teñen pedido “Fulanito de tal, nacido en Galicia”, así que podes imaxinar o que dá que facer, pois temos localizado mesmo nacementos da década de 1840”.

Los trámites, por lo tanto, son laboriosos. Es cierto, como explica el responsable del Archivo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que las solicitudes han bajado –el plazo de inscripción finalizó–, “pero aínda temos algunhas atascadas ás que debemos darlle saída”, si bien cree que el proceso se va a prolongar “meses ou mesmo anos”, sostiene Villares, “porque tamén nos Consulados están atascados: ten en conta que en outubro, cando acabou o prazo de solicitude, aínda tiñan unhas 800.000 peticións sen atender”.

Esa ingente tarea tiene más complicaciones que las que son aparentemente lógicas. “Eu, tan pronto chego aquí”, relata Villares, “abro os correos e contesto. Mira, hai veces que teñen posto: ‘Necesito la partida de mi bisabuelo’. Así, sen máis, nin nome, nin nada. Por iso sempre lles encamiño un correo na que especifico o que necesitamos. O básico: nome e apelidos, parroquia de nacemento e data aproximada, unha dirección postal para que podamos enviar a partida se aparece... –ás veces só poñen un código postal–, e o nome da persoa que quere recibir a partida. En moitas ocasións, para que che manden o enderezo completo hai que suar”, lamenta.

Actualmente, el correo del archivo tiene cada día entre cuatro y quince mensajes pidiendo partidas de nacimiento, pero el año pasado eran ente 40 y 60 y en 2023 y 2024 todavía más. “Hai xente que non ten vez no Consulado ata maio ou xuño, polo que aínda están a pedir o papel”.

Atajos

Entre tantas personas siempre hay quien busca atajos, hace trampas o se aprovecha de la necesidad de los demás. Para tratar de evitarlo lo máximo posible, el Archivo diocesano pide también que el solicitante especifique el número de copias que necesitan y, sobre todo, para qué. “Hai quen pide para facer xenealoxía, e ese non é o noso cometido: para iso teñen que vir aquí. Nós facémolo gratuíto cando son partidas para obter a nacionalidade, pero sabemos de persoas que están a cobrar ata 600 dólares”.

Ejemplares en el archivo mindoniense Cedida

Otros inconvenientes, además de la ardua labor de localización en muchos casos con pocos y muy imprecisos datos, está en las transcripciones y en los cambios históricos a la hora de registrar los nacimientos. “Cando localizamos as follas facemos a transcrición, pero non é un traballo doado porque os voluntarios non son paleontólogos e a forma de escribir cambiou moito. A ortografía era a que era, ás veces non se le ben o nome da parroquia, hai topónimos errados... Nós temos que facer a transcrición literal, polo que hai que revislas ben. Por exemplo, se pon ‘Balencia’, temos que escribir ‘Balencia’ e tamén hai que ter en conta que ata 1871, cando se crearon os Rexistros Civís, ás mulleres poñíaselles como primeiro apelido o da nai e aos varóns, os do pai. Ao final acabei por poñerlles unha nota na que explicaba este aspecto para que o tiveran claro e como sería esa orde na actualidade”.

Una vez localizadas y transcritas, las partidas se envían por correo ordinario, la única acción para la que el Archivo Diocesano recibe una ayuda, en este caso, de la Secretaría Xeral da Emigración. La mayor parte de las cartas se dirigen a Cuba y Argentina. “É a inmensa maioría; do resto, moi pouco: Venezuela, Brasil ou Uruguai. Dentro das que se mandan para cubanos hai unha porcentaxe que vai a Estados Unidos, sobre todo para Miami”. Villares tiene claro, por conversaciones directas con afectados, que la situación en la isla es “desesperante”, aunque no la compara con Argentina. “De aquí podes saír, pero de Cuba, ou o fas coa nacionalidade española ou clandestinamente”, señala.

Una deuda

Félix Villares desconoce las horas que le ha dedicado a este trabajo. “Sei que son moitísimas e que todo o tempo libre que teño dedícollo a isto”, apunta antes de explicar uno de los motivos más poderosos por lo que lo hace. En esta parte de Galicia, la que abarca A Terra Chá, A Mariña lucense y Ortegal, “case todas as parroquias teñen unha escola habaneira ou indiana” y las personas que, por diferentes motivos, pero sobre todo ecónómicos tuvieron que emigrar pronto se dieron cuenta de las carencias que tenían, por lo que pensaron que, para que eso no les sucediera a sus descendientes –daban por sentado que los que vinieran detrás habían de hacer la misma travesía transoceánica–, pusieron los medios para prepararlos de la mejor manera para así tener más oportunidades en los lugares de acogida.

“Eu en Primaria fun a unha escola que fundaron os emigrantes galegos ao pé de Vilalba e que aínda existe: un edificio de planta baixa e primeiro. Na baixa hai dous locais para escola e arriba hai dúas vivendas, onde vivían os mestres. Os emigrados financiaron o centro, enviaban libros... E foi así ata que o Estado se fixo cargo. Así que si, síntome en débeda con eles”.