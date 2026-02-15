Cogami busca alumnado para los cuatro cursos de formación que organiza en sus instalaciones de Ferrol

Una acción formativa anterior de Cogami Cedida

La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad –Cogami– abre el plazo para que las personas interesadas puedan inscribirse en la oferta de cursos de formación que ha programado este año en Ferrol. En concreto, estos itinerarios están dirigidos a personas con discapacidad o incapacidad laboral que quieran ampliar competencias. Deben contactar con la oficina de la calle Sánchez Calviño, nº 56-58, en el barrio de Ultramar.

El programa “Más empleo”, que se desarrolla también el Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, ofrece en este primer semestre del año cuatro cursos: operario de limpieza, conserjería con tareas administrativas, caja y reposición y carretilla elevadora. Se trata de propuestas que se diseñaron tras evaluar las demandas “reales” de las empresas de la zona, explican desde Cogami, para, de ese modo, garantizar que los participantes “adquieran competencias vinculadas al mercado laboral”.

Dos técnicas en orientación laboral seleccionarán y guiarán a las personas a través de itinerarios personalizados, incluida la formación en “habilidades y conocimientos” y el acompañamiento “durante todo el proceso hasta la inserción laboral”.

Resultados

Desde su puesta en marcha en 2024, Más Empleo ha formado a 131 personas con discapacidad o incapacidad laboral, de las cuales 99 participaron en alguno de los ocho cursos impartidos. Más de la mitad de este último colectivo, 55 personas, lograron inserción laboral tras su paso por el programa.

“Más empleo” está financiado por la Fundación “la Caixa” y el Fondo Social Europeo Plus, en el marco de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra la Pobreza 2021-2027. Su objetivo es promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la participación activa y la mejora de la empleabilidad de las personas participantes.

Quienes quieran obtener más información o aclarar dudas pueden, además de hacerlo de manera presencial, llamar por teléfono al número 981 325 568 o enviar un correo electrónico a silferrol@cogami.gal. Cogami ha cumplido tres décadas y media de existencia, desde que se fundó en el año 1990 para coordinar el movimiento asociativo.