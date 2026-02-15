Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Beatriz Sotelo e Illas Gabeiras, en el foro más importante del sector hostelero

Se espera una asistencia de más de 60.000 personas y hasta un millar de marcas expositoras

Redacción
15/02/2026 17:51
Beatriz Sotelo en imagen de archivo, durante una demostración en Curuxeiras
Beatriz Sotelo en imagen de archivo, durante una demostración en Curuxeiras
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La cocinera del restaurante Illas Gabeiras, Beatriz Sotelo, participará este lunes en las demostraciones culinarias que, con el lema “A paisaxe que sabe”, lleva la Diputación de A Coruña al HIP-Horeca Professional Expo que se celebra en el recinto ferial Ifema de Madrid hasta el miércoles y que está considerada la mayor feria de soluciones para el segmento de los hoteles, restaurantes y cafeterías. Es la primera vez que la institución provincial participa en este evento y lo hace con un puesto propio. 

El área de Turismo e Promoción Económica que dirige Xosé Regueira explica que la propuesta de la Diputación incluye presentaciones de producto, degustaciones y obradoiros de armonías dirigidos a un público profesional. Se espera una asistencia de más de 60.000 personas y hasta un millar de marcas expositoras. 

Mexillón de Lorbé

Illas Gabeiras es uno de los tres de restaurantes –los otros dos son As Garzas e Miga– que mostrarán sus creaciones. Sotelo elaborará mejillón de Lorbé con escabeche suave y habas con almeja y alga codium. Será este lunes. Además de estos establecimientos, viajan con la Diputación otras ocho empresas del sector. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Racing, durante el partido contra el Tenerife

El triunfo del Racing de Ferrol trasciende de lo numérico
Juan Quijano
Edificio de la casa consistorial naronesa

Narón redefine el futuro de los cuidados a domicilio con un nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar
Verónica Vázquez
Concello de San Sadurniño

Últimos días para participar en procesos selectivos de empleo en San Sadurniño
Redacción
Estado de los trabajos en el interior del inmueble municipal

Avanzan los trabajos para la creación de un coworking en la nave municipal de Cabanas
Redacción