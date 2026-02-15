Beatriz Sotelo e Illas Gabeiras, en el foro más importante del sector hostelero

Beatriz Sotelo en imagen de archivo, durante una demostración en Curuxeiras Daniel Alexandre

La cocinera del restaurante Illas Gabeiras, Beatriz Sotelo, participará este lunes en las demostraciones culinarias que, con el lema “A paisaxe que sabe”, lleva la Diputación de A Coruña al HIP-Horeca Professional Expo que se celebra en el recinto ferial Ifema de Madrid hasta el miércoles y que está considerada la mayor feria de soluciones para el segmento de los hoteles, restaurantes y cafeterías. Es la primera vez que la institución provincial participa en este evento y lo hace con un puesto propio.

El área de Turismo e Promoción Económica que dirige Xosé Regueira explica que la propuesta de la Diputación incluye presentaciones de producto, degustaciones y obradoiros de armonías dirigidos a un público profesional. Se espera una asistencia de más de 60.000 personas y hasta un millar de marcas expositoras.

Mexillón de Lorbé

Illas Gabeiras es uno de los tres de restaurantes –los otros dos son As Garzas e Miga– que mostrarán sus creaciones. Sotelo elaborará mejillón de Lorbé con escabeche suave y habas con almeja y alga codium. Será este lunes. Además de estos establecimientos, viajan con la Diputación otras ocho empresas del sector.