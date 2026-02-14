Mi cuenta

Puntos violeta y arcoíris en las fiestas del Entroido de Ferrol

Se instalarán el lunes 16 en la plaza de Armas, coincidiendo con el desfile y la actuación, y en Ultramar el viernes

Redacción
14/02/2026 12:40
Imagen de archivo de un Punto Lila en las fiestas de Ferrol
Imagen de archivo de un Punto Lila en las fiestas de Ferrol
Jorge Meis
La Concejalía de Igualdade e Muller del Concello de Ferrol, que dirige la edila Elvira Miramontes, ofrecerá información en estas fiestas de Entroido a través de sus puntos violeta y arcoíris, los espacios de atención especializada para la ciudadanía y de ayuda para víctimas de cualquier tipo de agresión sexista que, además, tratan de sensibilizar y visibilizar ante la sociedad sobre las agresiones sexuales y la discriminación en las fiestas, festivales y encuentros multitudinarios. 

En esta ocasión, se instalarán el lunes 16 en la plaza de Armas, coincidiendo con el desfile y la actuación de las comparsas sobre el escenario habilitado en la plaza, y permanecerán operativos entre las 18.00 y las 23.00 horas. 

El viernes 20 volverán a habilitarse en el barrio de Ultramar, con motivo del tradicional Entierro de la Sardina, en horario de 19.45 a 22.45 horas. En Ferrol la programación de Entroido comienza este domingo con una fiesta infantil en la plaza de Armas –de 17.00 a 20.00 horas– de temática pirata. Habrá bailes de disfraces y talleres.

