Puntos violeta y arcoíris en las fiestas del Entroido de Ferrol

Imagen de archivo de un Punto Lila en las fiestas de Ferrol Jorge Meis

La Concejalía de Igualdade e Muller del Concello de Ferrol, que dirige la edila Elvira Miramontes, ofrecerá información en estas fiestas de Entroido a través de sus puntos violeta y arcoíris, los espacios de atención especializada para la ciudadanía y de ayuda para víctimas de cualquier tipo de agresión sexista que, además, tratan de sensibilizar y visibilizar ante la sociedad sobre las agresiones sexuales y la discriminación en las fiestas, festivales y encuentros multitudinarios.

En esta ocasión, se instalarán el lunes 16 en la plaza de Armas, coincidiendo con el desfile y la actuación de las comparsas sobre el escenario habilitado en la plaza, y permanecerán operativos entre las 18.00 y las 23.00 horas.

El viernes 20 volverán a habilitarse en el barrio de Ultramar, con motivo del tradicional Entierro de la Sardina, en horario de 19.45 a 22.45 horas. En Ferrol la programación de Entroido comienza este domingo con una fiesta infantil en la plaza de Armas –de 17.00 a 20.00 horas– de temática pirata. Habrá bailes de disfraces y talleres.