La alarma automática de un Tesla moviliza en falso a Policía y 061 en Esteiro

El despliegue de los medios de emergencia en la zona se produjo en el mediodía de este sábado

Redacción
14/02/2026 18:12
Urxencias Sanitarias y la Policía Local se desplazaron a la zona pensando que había un accidente
Urxencias Sanitarias y la Policía Local se desplazaron a la zona pensando que había un accidente
Emilio Cortizas
El sistema de llamada automática de emergencias de un automóvil aparcado en el barrio de Esteiro, en Ferrol, ha provocado en el mediodía de este sábado un despliegue en falso de una ambulancia y una patrulla de la Policía Local. 

En concreto, la Central de Emergencias del 112 Galicia recibió la alerta, conocida en su nombre inglés como "eCall", pasadas las 12.30 horas, movilizando a los agentes y los afectivos sanitarios hasta la confluencia de la avenida de Vigo y la calle Velázquez

Sin embargo, cuando llegaron al punto, no localizaron ningún accidente a pesar de realizar una exhaustiva búsqueda por las inmediaciones. Fue entonces cuando su objetivo cambió y, descartada la urgencia, se centraron en localizar el dueño del vehículo, un Tesla, para trasladarle lo sucedido. 

