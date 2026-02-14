La alarma automática de un Tesla moviliza en falso a Policía y 061 en Esteiro

Urxencias Sanitarias y la Policía Local se desplazaron a la zona pensando que había un accidente Emilio Cortizas

El sistema de llamada automática de emergencias de un automóvil aparcado en el barrio de Esteiro, en Ferrol, ha provocado en el mediodía de este sábado un despliegue en falso de una ambulancia y una patrulla de la Policía Local.

En concreto, la Central de Emergencias del 112 Galicia recibió la alerta, conocida en su nombre inglés como "eCall", pasadas las 12.30 horas, movilizando a los agentes y los afectivos sanitarios hasta la confluencia de la avenida de Vigo y la calle Velázquez.

Sin embargo, cuando llegaron al punto, no localizaron ningún accidente a pesar de realizar una exhaustiva búsqueda por las inmediaciones. Fue entonces cuando su objetivo cambió y, descartada la urgencia, se centraron en localizar el dueño del vehículo, un Tesla, para trasladarle lo sucedido.