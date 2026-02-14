Mi cuenta

El derrumbe interior de un edificio en Ferrol Vello obliga a acordonar la zona

Este nuevo colapso se suma al que hace pocos días se produjo en la casa natal de Carvalho Calero

Redacción
14/02/2026 23:22
La zona ha quedado acordonada por la Policía Local
La zona ha quedado acordonada por la Policía Local
S. L.
Los Bomberos y la Policía Local de Ferrol tuvieron que desplazarse en la tarde de este sábado al barrio portuario al haber colapsado el interior del número 9 de la calle Río Novo, la vía que une San Francisco con Rastro. 

En concreto, confirma el Concello de Ferrol que a las 18.45 horas se produjo el aviso, solicitando que los efectivos del parque de A Gándara acudiesen a realizar una asistencia técnica en el edificio.

Fueron los vecinos de los inmuebles contiguos los que dieron la voz de alarma al haber sentido un pequeño temblor y un ruido que provenía del interior de la casa.

Los agentes municipales requirieron, a su vez, la presencia de los Bomberos por lo que parecía el desprendimiento de una placa. La zona quedó acordonada para evitar riesgos a los peatones y tanto la concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, como el gerente del área acudieron al punto para evaluar el estado del inmueble afectado.

Traslada el Concello de Ferrol que el lunes está previsto que comiencen las obras de emergencia, puesto que se pudo comprobar que había registrado un derrumbe dentro de la estructura.

Este incidente en Ferrol Vello se suma al que hace pocos días se registró en lo que queda de la casa natal de Carvalho Calero, donde cayó parte de su fachada el pasado 1 de febrero.

