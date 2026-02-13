Renuncia de la edila socialista Eva Martínez en el pleno de Ferrol

Pleno e renuncia de la edila socialista Eva Martínez Cedida

El pleno de la corporación municipal de Ferrol tomó esta mañana razón de denuncia de la concejala socialista Eva Martínez Montero, que ya había renunciado para asumir nuevas responsabilidades en Madrid, en el área de la Secretaría de Estado de Migraciones, donde hasta ahora ocupaba el puesto de asesora de comunicación.

Fue una despedida cargada de emoción no solo para ella misma sino también para muchos de sus compañeros, recibiendo el cariño de todos los grupos municipales que la acompañaron en la corporación de la que formó parte en los cuatro años del gobierno de Ángel Mato y, ya en la oposición, en lo que va de mandato.

Martínez Montero agradeció a su partido la oportunidad de formar parte en las listas de 2019 y posteriormente en las de 2023 y calificó de "honra" trabajar para "a miña cidade". Tras los agradecimientos a los compañeros del grupo municipal, del gabinete, de la corporación "coa que compartimos o obxectivo común de tentar mellorar Ferrol", al personal municipal en cada uno de los departamentos con los que le tocó lidiar, a los periodistas, con los que comparte profesión, y, ya mucho más emocionada, a sus padres e hijos, Eva Martínez se despidió diciendo que "marcho, que teño que marchar", pero dejando claro que su futuro está en Ferrol y que "a vida da moitas voltas".

Todos los portavoces tuvieron palabras de despedida y apoyo a la edila saliente, ya sea como compañera de bancada o en la de enfrente.

El portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, manifestó su admiración "no persoal e no político" y la valentía en áreas como Benestar Social. Pese a su marcha tiene claro que "virás facer política municipalista, máis pronto que tarde". Desde el mismo grupo, la edila Nerea Purriños, visiblemente emocionada, definió a Martínez como "exemplo de muller empoderada e nai incansable" y manifestó su agradecimiento "porque cando alguén ensina algo lévase un cachiño de mín".

Desde el BNG, Iván Rivas también valoró "o trato que lle deu á nosa organización política", deseándole lo mejor, consciente de que "poderá tamén tomar decisións que podan ser positivas para a cidade" y apostillando que "a política sempre formará parte da súa actividade e da súa vida"

El portavoz de su grupo y alcalde en el mandato en el que la edila fue concejala de gobierno, Ángel Mato, recordó lo que se deja de lado cuando uno se dedica 14 horas a la política y agradeció a Martínez su labor en momentos difíciles que les tocó vivir durante su gobierno. "Non é un adeus é un ata logo" indicó Mato, asegurando que "sei de primeira man o cariño que tes pola cidade e que vai ter as portas abertas para regresar onde ti decidas".

Finalmente, desde el Partido Popular su portavoz, Pamen Piltain se sumó a los agradecimientos y al trato recibido "con bos consellos de portas para fóra", deseándole éxitos en Madrid al tiempo que le pidió que "tira por nosoutros tamén".

Fue el alcalde, José Manuel Rey, quien cerró la sesión transmitiendo en nombre de todos "o agradecemento de Ferrol por estes seis anos", reconociendo o seu interés por el trabajo municipal y deseándole suerte en su nueva andadura profesional.