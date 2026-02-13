Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

La celebración del segundo aniversario de la inauguración del Memorial das Vítimas do Franquismo será el día 24 en Ferrol

Intervendrán representantes de las organizaciones convocantes

Redacción
13/02/2026 21:46
Inauguración del memorial en febrero de 2024
Inauguración del memorial en febrero de 2024
Jorge Meis
El 24 de febrero a las 19.00 horas se celebrará el segundo aniversario de la inauguración del Memorial de homenaxe ás vítimas do franquismo, en el parque Antón Varela de Canido.

Intervendrán representantes de las organizaciones convocantes –Memoria Histórica Democrática, asociación López Bouza, Fuco Buxán, Ateneo y Ferrolterra Antiga– y se explicará en qué momento del proceso está la declaración de Ferrol como Lugar de Memoria.

