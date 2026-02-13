La celebración del segundo aniversario de la inauguración del Memorial das Vítimas do Franquismo será el día 24 en Ferrol

Inauguración del memorial en febrero de 2024 Jorge Meis

El 24 de febrero a las 19.00 horas se celebrará el segundo aniversario de la inauguración del Memorial de homenaxe ás vítimas do franquismo, en el parque Antón Varela de Canido.

Intervendrán representantes de las organizaciones convocantes –Memoria Histórica Democrática, asociación López Bouza, Fuco Buxán, Ateneo y Ferrolterra Antiga– y se explicará en qué momento del proceso está la declaración de Ferrol como Lugar de Memoria.