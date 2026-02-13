Gimnasio, cultura y voluntariado: el Campus de Ferrol no es solo para estudiar

Adriana Rodríguez y Martín García son dos de las más de 450 personas inscritas para el uso del gimnasio (Sala Fitness), la única actividad del área de Deportes que no está abierta a todo el público Emilio Cortizas

Como un campus universitario es mucho más que un espacio para la formación y para la investigación, la Universidade da Coruña –UDC– propone en su área de Ferrol alternativas para invertir el tiempo libre de su alumnado, teniendo en cuenta que una buena parte reside en la ciudad exclusivamente con motivo de sus estudios. Estos no son los únicos usuarios a los que se dirigen dentro de la comunidad, abierta además al contacto con el resto de habitantes de la ciudad, que también pueden aprovechar gran cantidad de las propuestas.

Entre las alternativas destacan por su repercusión social las iniciativas de carácter solidario que organiza la Oficina de Cooperación e Voluntariado –OCV–, como por ejemplo el proyecto que está llevando a cabo María de la Paz López Blanco (Avilés, 2004). La asturiana se desplazó a vivir a Ferrol por ser el único campus de España donde ofertan el grado en Xestión Industrial da Moda, que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación.

“Tenía tiempo y no sabía bien cómo invertirlo”, señala la estudiante, sobre una idea que se concretó al fin hablando con su madre, quien le animó a realizar un voluntariado. Así, acudió a la OCV que está situada en el Campus de Ferrol, donde le informaron de las distintas variantes, todas de ramas muy distintas, que no le dejaron lugar a dudas y escogió el tema de la alfabetización para adultos.

Su pasión por “estudiar idiomas y la comunicación” le llevaron a iniciar este proyecto en 2024, y desde entonces se ha convertido en “dos voluntariados” gracias a la implicación de María de la Paz López. Empezó impartiendo clases a adultas extranjeras, que “son mujeres que llegaron a España hace unos años, no hablan bien español y quieren ir al médico, recoger a sus hijos en clase...”, explica.

A raíz de este curso, que cuenta con entre diez y doce alumnas de Marruecos y Mali, dependiendo de la jornada, dado que en ocasiones se animan entre amigas, surgió otro, centrado en la preparación del “examen DELE A2, que es el que necesitan para tener la nacionalidad”, continúa la voluntaria.

Fue después de que un hombre preguntase interesado por las clases, al que se sumó otro y precisamente esta semana también se incorporó una mujer a este nuevo grupo reducido. Así, se creó un nuevo voluntariado para la asturiana, ya que el primero se orientaba a que las alumnas “se puedan manejar solas” en la vida diaria, y “hay chicas, por ejemplo, que no saben leer”, indica María de la Paz, por lo que el nivel es más básico.

Este año termina la carrera, aunque ya hay una posible sucesora, que imparte con ella las clases algunos días, y “espero que se quede más tiempo, que no hay que dejarlas solas”. Las cinco horas a la semana que invierte la alumna de Moda en su labor dan sus frutos: “algunas palabras que ellas no tenían ni idea, luego veo que cinco o seis clases después me las repiten”, aunque no son las únicas beneficiadas, ya que “el voluntariado no solo ayuda a los demás, también te ayuda a ti misma: es algo que animaría a bastante gente a probar”.

Además, en los próximos días se publicará la convocatoria para participar en los Proxectos de Coñecemento da Realidade, que proporciona al alumnado la oportunidad de realizar una estancia de cooperación en un país en vías de desarrollo, que puede ser validado por materias como el Trabajo de Fin de Grado o Máster, entre otras.

Por otro lado, este año vuelven a ofertarse otras cuatro rutas culturales para los meses de marzo, abril, mayo y junio, de nuevo con inscripción gratuita y coincidiendo en sábados: “Casino Ferrolán: arquitectura e sociedade”, el 14 de marzo; “Concatedral de San Xiao: unha viaxe no tempo”, 11 de abril; “Campus de Ferrol: patrimonio vivo”, 9 de mayo, y “Ruta das fontes de Ferrol”, el 13 de junio.

Gimnasio

En el Centro Cultural Universitario, el edificio que se suele conocer por albergar la cafetería, donde todavía se puede visitar la exposición “As primeiras profesoras da UCM”, se sitúa la Sala Fitness, el único servicio del área de Deportes que exclusivamente pueden utilizar integrantes de la comunidad universitaria.

En este momento hay más de 450 personas inscritas para el uso de este gimnasio, eso sí, durante el curso académico (de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas), que cuenta con más de 30 puestos con máquinas específicas y diverso material de peso libre, en una sala dotada con 7 pantallas y sistema de sonido.

Uno de los usuarios es Martín García París (Carral, 2006), apuntado desde hace un año después de que lo animaran sus compañeros, que ya se habían animado en el primer cuatrimestre. “Tiene variedad de máquinas donde puedes trabajar todo lo que necesites”, salvo algunas “muy específicas”, pero está encantado con que haya opciones para “universitarios que no se puedan permitir la matrícula de gimnasios más caros”, y en este ya “hay de todo para el cardio y el core”, destaca.

Adriana María Rodríguez González (A Coruña, 2003) lleva disfrutando del gimnasio desde hace cinco años, cuando empezó el grado en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais que se imparte en la EPEF. En comparación al gimnasio al que acude en su ciudad, comenta que la principal diferencia son las dimensiones, que en el caso de la Sala Fitness serían de 200 m2 aproximadamente. No obstante, “el precio que nos ofrecen es muy económico” (35 euros con el Bono Deporte). “Está muy bien al estar en el Campus porque podemos hacer vida en él, ya te duchas y te quedas ahí”, valora.

Asimismo, Adriana Rodríguez destaca el gimnasio como espacio para socializar, que cuenta con personal especializado y titulado, entre el que destacó, por el buen trato y por haberla guiado en sus inicios a crear una rutina, a Paula, que además es monitora en otros servicios.

Actividades

Salvo en la Sala Fitness, todo tipo de público puede participar en las distintas actividades (matrícula para público general de 70 euros y una cuantía adicional según el caso) que propone el área de Deportes en el Campus Industrial de Ferrol, cuyo plazo de inscripción abrió precisamente este lunes 9, y permanecerá abierto para cada una de las disciplinas hasta que se agoten las plazas.

La oferta incluye Adestramento Persoal, Cross Training, GAP (Glúteos, Abdomen y Piernas), GTS (Global Training System), Hiit Fit, cursos de Surf y de Patrón de Embarcaciones de Recreo y escuela de iniciación al Rugby. Asimismo, aunque en este caso quedan pocas plazas, también se ofertan sesiones de baño libre en la piscina de Caranza, en horarios concretos.